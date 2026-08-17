“Marvel Tokon” tem visual bonito, mecânica interessante e lutas bem calibradas

Ao executar Marvel Tokon: Fighting Souls pela primeira vez, aparece um tutorial ensinando os principais comandos de ataque e defesa. Eles são simples, fáceis de memorizar e dominar, mas também incluem combinações mais elaboradas, que executam movimentos especiais. Esse equilíbrio entre acessibilidade e profundidade é a alma de qualquer game de luta – e em Marvel Tokon, desenvolvido pelo estúdio japonês Arc System Works e lançado no dia 6/8 pela Sony para PlayStation 5 e PC, ele é especialmente bem dosado.

Você pode jogar mais tranquilo, sem prestar muita atenção, ou se esforçar para aprender e decorar os golpes de cada um dos 20 personagens do universo Marvel presentes no game, que inncluem Capitão América, Homem Aranha, Homem de Ferro, Hulk e os X-Men.

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Os bonecos são grandes e bem desenhados, com animações fluidas e cheias de detalhes – sobretudo quando você executa golpes especiais ou nocauteia o oponente, e a tela fica em perspectiva 2,5D (e os gráficos bidimensionais, chapados, ganham profundidade). Se você está há algum tempo sem jogar games de luta, e ainda tem como referência o visual de gerações anteriores, ficará especialmente surpreso com a qualidade gráfica de Marvel Tokon.

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Os personagens são ágeis e respondem aos comandos com precisão, e o jogo explora bem o controle do PlayStation 5 – golpes diferentes provocam respostas hápticas (padrões de vibração) diferentes, por exemplo.

Marvel Tokon é um tag fighter, ou seja, um jogo de luta no qual você pode controlar mais de um personagem durante os combates – basta apertar um botão no controle para mudar. Isso acrescenta possibilidades estratégicas às lutas: você pode recorrer a um segundo personagem, e acionar algum golpe especial dele, quando o oponente estiver abalado, por exemplo.

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O game tem modo carreira, para jogar sozinho (a história é meio genérica mas bem contada, com filmetes e ilustrações bem feitas), mas é claro que seu foco está no multijogador online. Ele integra os jogadores de PlayStation 5 e de PC, o que ajuda a manter os lobbies cheios de gente. Porém, vale notar que o game vem tendo uma grande queda de jogadores no PC: de um pico de 24 mil jogadores simultâneos, logo após o lançamento, caiu para 6.379 ontem, dia 16/8.

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Aparentemente, isso se deve à falta de otimização na versão para PC, que apresenta problemas de performance (no PS5, onde o testamos, ele roda perfeitamente) e tem gerado muitas reclamações no campo de comentários da Steam.

Tomara que a Arc System Works consiga consertar isso, pois

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Marvel Tokon é ótimo – tem tudo para agradar aos fãs de lutas, e do universo Marvel.

Marvel Tokon: Fighting Souls está disponível para PlayStation 5 e PC (Steam) por R$ 339,90. Também tem versão em mídia física, para PS5 (R$ 313 na Amazon).