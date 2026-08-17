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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Marvel Tokon” tem visual bonito, mecânica interessante e lutas bem calibradas

Game para PlayStation 5 e PC coloca 20 personagens do universo Marvel em combates intensos, com bons controles e animações caprichadas; problemas de desempenho na versão para PC vêm gerando êxodo de jogadores; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 16h00
Heróis da Marvel em combate intenso numa rua movimentada, com explosões e raios de energia. Doutor Destino lança um raio laranja, enquanto Capitão América, Wolverine e Ms. Marvel se defendem. Homem-Aranha e Homem de Ferro enfrentam outros inimigos, com a Tempestade ao fundo. Carros e prédios compõem o cenário urbano da batalha
 (Sony/Divulgação)
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“Marvel Tokon” tem visual bonito, mecânica interessante e lutas bem calibradas Priorizar nos meus resultados Google

Ao executar Marvel Tokon: Fighting Souls pela primeira vez, aparece um tutorial ensinando os principais comandos de ataque e defesa. Eles são simples, fáceis de memorizar e dominar, mas também incluem combinações mais elaboradas, que executam movimentos especiais. Esse equilíbrio entre acessibilidade e profundidade é a alma de qualquer game de luta – e em Marvel Tokon, desenvolvido pelo estúdio japonês Arc System Works e lançado no dia 6/8 pela Sony para PlayStation 5 e PC, ele é especialmente bem dosado. 

Você pode jogar mais tranquilo, sem prestar muita atenção, ou se esforçar para aprender e decorar os golpes de cada um dos 20 personagens do universo Marvel presentes no game, que inncluem Capitão América, Homem Aranha, Homem de Ferro, Hulk e os X-Men. 

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Os bonecos são grandes e bem desenhados, com animações fluidas e cheias de detalhes – sobretudo quando você executa golpes especiais ou nocauteia o oponente, e a tela fica em perspectiva 2,5D (e os gráficos bidimensionais, chapados, ganham profundidade). Se você está há algum tempo sem jogar games de luta, e ainda tem como referência o visual de gerações anteriores, ficará especialmente surpreso com a qualidade gráfica de Marvel Tokon

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Capitão América, com seu escudo, e Tempestade, com cabelos brancos e roupa branca, se enfrentam em um jogo de luta. A palavra CROSSOVER em laranja domina o centro, com barras de vida e nomes dos personagens na parte superior.
(Sony/Divulgação)
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Os personagens são ágeis e respondem aos comandos com precisão, e o jogo explora bem o controle do PlayStation 5 – golpes diferentes provocam respostas hápticas (padrões de vibração) diferentes, por exemplo. 

Marvel Tokon é um tag fighter, ou seja, um jogo de luta no qual você pode controlar mais de um personagem durante os combates – basta apertar um botão no controle para mudar. Isso acrescenta possibilidades estratégicas às lutas: você pode recorrer a um segundo personagem, e acionar algum golpe especial dele, quando o oponente estiver abalado, por exemplo.     

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Tempestade, personagem de pele escura e cabelos brancos esvoaçantes, ergue o braço direito, com a mão emanando energia amarela brilhante. Ela usa um traje branco e preto, com detalhes dourados, e tem olhos brancos luminosos. Ao fundo, um turbilhão de luz amarela intensa.
(Sony/Divulgação)

O game tem modo carreira, para jogar sozinho (a história é meio genérica mas bem contada, com filmetes e ilustrações bem feitas), mas é claro que seu foco está no multijogador online. Ele integra os jogadores de PlayStation 5 e de PC, o que ajuda a manter os lobbies cheios de gente. Porém, vale notar que o game vem tendo uma grande queda de jogadores no PC: de um pico de 24 mil jogadores simultâneos, logo após o lançamento, caiu para 6.379 ontem, dia 16/8. 

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Aparentemente, isso se deve à falta de otimização na versão para PC, que apresenta problemas de performance (no PS5, onde o testamos, ele roda perfeitamente) e tem gerado muitas reclamações no campo de comentários da Steam.

Tomara que a Arc System Works consiga consertar isso, pois

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Marvel Tokon é ótimo – tem tudo para agradar aos fãs de lutas, e do universo Marvel. 

Marvel Tokon: Fighting Souls está disponível para PlayStation 5 e PC (Steam) por R$ 339,90. Também tem versão em mídia física, para PS5 (R$ 313 na Amazon).  

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Games
Marvel
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