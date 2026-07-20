Meta teria usado IA para escolher quais funcionários demitir
Algoritmos teriam decidido quais pessoas seriam mandadas embora, afirmam ex-funcionários que levaram o caso à Justiça dos EUA; lista de supostas vítimas da IA inclui uma pesquisadora grávida, que foi demitida da empresa dois dias antes do parto
A Meta, dona do Facebook e do Instagram, demitiu cerca de 8000 pessoas, 10% do seu total de funcionários, este ano. E essas demissões podem ter sido decididas não por humanos, mas por um conjunto de algoritmos de IA. É o que afirma um grupo de 26 funcionários e ex-funcionários da empresa, que estão processando a Meta na Justiça dos EUA.
“A Meta não montou a lista de demissões por meio do julgamento de gestores que conheciam o trabalho. Em vez disso, empregou uma constelação de sistemas próprios de inteligência artificial – incluindo um sistema conhecido internamente como ‘Metamate’, agentes de ‘segundo cérebro’ treinados pelos funcionários, dados de digitação e monitoramento de atividade e painéis de uso de tokens [ranking que mostra quanta IA cada empregado usou em seu trabalho]“, afirma o processo, cujos autores têm os nomes mantidos em segredo pela Justiça.
Segundo a acusação, o processo foi especialmente danoso para funcionários que estavam em licença médica, pois não levou isso em conta – os algoritmos simplesmente quantificaram a atividade de cada pessoa e escolheram quem iria ser demitido. É o caso dos 26 autores do processo, que haviam tirado alguma licença de 2024 para cá.
Uma dessas pessoas é uma pesquisadora da empresa que teria sido demitida durante a licença maternidade, apenas dois dias antes do parto. Nos EUA, assim como no Brasil, isso é proibido pela legislação.
As supostas demissões por IA podem representar uma nova onda de degradação das relações trabalhistas, já recentemente abaladas pela popularização das entrevistas de emprego por IA – nas quais, em vez de falar com um recrutador humano, o candidato é obrigado a “conversar” com um bot.
Procurada pela mídia dos EUA, a Meta negou que tenha usado IA para decidir quem iria ser demitido. “As alegações carecem de mérito e não são baseadas em fatos. As decisões organizacionais e de gerenciamento da força de trabalho forma e são feitas por pessoas, não IA”, declarou a empresa ao site Ars Technica.