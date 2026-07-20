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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Meta teria usado IA para escolher quais funcionários demitir

Algoritmos teriam decidido quais pessoas seriam mandadas embora, afirmam ex-funcionários que levaram o caso à Justiça dos EUA; lista de supostas vítimas da IA inclui uma pesquisadora grávida, que foi demitida da empresa dois dias antes do parto

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h00
Um dedo pressiona o ícone do aplicativo Meta AI em uma tela roxa. O ícone é um quadrado arredondado branco com sete ovais roxos e magenta dispostos em círculo
 (NurPhoto/Getty Images)
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Meta teria usado IA para escolher quais funcionários demitir Priorizar nos meus resultados Google

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, demitiu cerca de 8000 pessoas, 10% do seu total de funcionários, este ano. E essas demissões podem ter sido decididas não por humanos, mas por um conjunto de algoritmos de IA. É o que afirma um grupo de 26 funcionários e ex-funcionários da empresa, que estão processando a Meta na Justiça dos EUA. 

“A Meta não montou a lista de demissões por meio do julgamento de gestores que conheciam o trabalho. Em vez disso, empregou uma constelação de sistemas próprios de inteligência artificial – incluindo um sistema conhecido internamente como ‘Metamate’, agentes de ‘segundo cérebro’ treinados pelos funcionários, dados de digitação e monitoramento de atividade e painéis de uso de tokens [ranking que mostra quanta IA cada empregado usou em seu trabalho]“, afirma o processo, cujos autores têm os nomes mantidos em segredo pela Justiça.

Segundo a acusação, o processo foi especialmente danoso para funcionários que estavam em licença médica, pois não levou isso em conta – os algoritmos simplesmente quantificaram a atividade de cada pessoa e escolheram quem iria ser demitido. É o caso dos 26 autores do processo, que haviam tirado alguma licença de 2024 para cá. 

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Uma dessas pessoas é uma pesquisadora da empresa que teria sido demitida durante a licença maternidade, apenas dois dias antes do parto. Nos EUA, assim como no Brasil, isso é proibido pela legislação. 

As supostas demissões por IA podem representar uma nova onda de degradação das relações trabalhistas, já recentemente abaladas pela popularização das entrevistas de emprego por IA – nas quais, em vez de falar com um recrutador humano, o candidato é obrigado a “conversar” com um bot.  

Procurada pela mídia dos EUA, a Meta negou que tenha usado IA para decidir quem iria ser demitido. “As alegações carecem de mérito e não são baseadas em fatos. As decisões organizacionais e de gerenciamento da força de trabalho forma e são feitas por pessoas, não IA”, declarou a empresa ao site Ars Technica.

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