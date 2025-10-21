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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

“Ninja Gaiden 4” é bom, mas sofre com a nova realidade do Game Pass

Jogo agrada pelo combate ágil e sofisticado - mas aumento drástico no preço do serviço da Microsoft restringe acesso a ele; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Captura de tela do jogo Ninja Gaiden, imagem com dois personagens vestido de ninja se preparando para lutar.
 (Xbox Game Studios/Reprodução)
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“Ninja Gaiden 4” é bom, mas sofre com a nova realidade do Game Pass Priorizar nos meus resultados Google

A franquia Ninja Gaiden é uma das mais tradicionais do mundo dos games: nasceu em 1988, nos arcades e no console Nintendo 8 bits, e teve várias continuações desde então. A mais recente é Ninja Gaiden 4, que está sendo lançada hoje para Xbox, PC e PlayStation – um jogo produzido pelo estúdio japonês Koei Tecmo, criador da franquia, e publicado pelos Xbox Game Studios, da Microsoft. 

Ninja Gaiden é conhecido por ser difícil, e o novo não foge à regra. Os combates rapidamente se tornam mais e mais desafiadores, sobretudo devido à quantidade de inimigos ao mesmo tempo na tela. Por outro lado, é possível ajustar o nível de dificuldade (são três opções, mais uma quarta que é desbloqueada após concluir o game) a qualquer momento, o que é bom. 

As lutas são bem aceleradas e acrobáticas, e os combos que você pode executar (fazendo determinadas sequências de comandos no controle) vão ficando cada vez mais elaborados. Não é obrigatório aprendê-los todos; você pode jogar só com os movimentos mais simples. Mas boa parte da graça está, justamente, em dominar todos os comandos – que respondem bastante bem, com agilidade e precisão.  

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Os gráficos são ok, embora não excepcionais. A câmera, que vai se reposicionando automaticamente durante os combates, às vezes atrapalha. Em momentos especialmente frenéticos, ela pode fazer movimentos bruscos e desnorteadores. O jogo remedia isso com um indicador de proximidade, que avisa quando há um inimigo prestes a atacar por trás. 

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Captura de tela do jogo Ninja Gaiden, imagem com um personagem vestido de ninja centralizado embaixo de lanternas de papel.
(Xbox Game Studios/Reprodução)

O game pode ser jogado no modo “qualidade”, a 30 fps, ou no “performance”, de 60 fps – que é disparado a melhor opção, e se manteve estável durante os testes (jogamos no PlayStation 5). Também há um modo 120 fps, que requer TV ou monitor compatível.  

Ninja Gaiden 4 é um bom título de ação, à altura do nome. Mas, tirando quem já é fã da franquia, não parece trivial convencer o grande público a pagar o que ele custa: o game está sendo lançado a preço cheio, o mesmo cobrado por títulos triple A

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Isso o torna um ótimo jogo para o Game Pass, da Microsoft – no qual também está disponível. O problema é que, recentemente, o preço desse serviço dobrou. Para ter acesso aos lançamentos da Microsoft, incluindo Ninja Gaiden 4, é preciso assinar o plano Ultimate, que custa R$ 120 mensais (o plano Premium, de R$ 60, só os recebe um ano mais tarde). 

Uma alternativa, para quem tem um computador bom (ou aceita jogar via nuvem, e enfrentar as filas de acesso ao serviço nos horários de pico), é o plano PC Game Pass. Ele também aumentou bastante, mas ainda é razoavelmente acessível: custa R$ 70 mensais, e dá acesso aos jogos do Game Pass na data de lançamento.

Ninja Gaiden 4 está sendo lançado para PlayStation, Xbox e PC, por R$ 299 a R$ 349,90. Também está disponível no Game Pass (planos PC e Ultimate). 

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