Nintendo revela funções, jogos e data de lançamento do Switch 2

Acabou de terminar o Nintendo Direct, evento online dedicado ao novo console Switch 2 e seus jogos. O primeiro a ser apresentado foi “Mario Kart World” – que terá um mundo aberto, livremente navegável pelo jogador, bem como pistas maiores e mais detalhadas.

Em seguida, a empresa mostrou os controles do Switch 2, cujo destaque é o novo botão “C” – ele fica no joy-con direito e serve para acionar o GameChat, um bate-papo em áudio com amigos que também tenham o console. É possível compartilhar a tela, para que os seus amigos vejam o que você está jogando, enquanto você conversa com eles.

A Nintendo também irá vender uma webcam externa para uso com o GameChat: o jogador pode colocá-la em cima da mesa, quando estiver usando o Switch 2 conectado à televisão. Outra novidade é o recurso GameShare, que permite compartilhar certos jogos localmente com até três amigos – mesmo que eles não tenham aqueles games.

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O apoio do Switch 2 possui ajuste de ângulo, e os joy-cons também poderão ser deslizados sobre a mesa, como se fossem “mouses” de computador, em certos jogos.

O console tem 256 GB de espaço de armazenamento (expansíveis com cartão de memória), tela LCD com resolução 1080p e taxa de atualização de até 120 fps (em games que suportem esse modo, como “Metroid Prime 4: Beyond”). Seu dock para televisão tem saída com resolução de até 4K. O dock também inclui uma ventoinha interna, que refrigera o console.

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O console é compatível com os títulos do Switch atual. A Nintendo irá atualizar alguns deles (como “Super Mario Party Jamboree” e “Kirby and the forgotten land”), adicionando minigames, fases e recursos. Outros, como “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, tammbém ganharão um aumento de resolução.

A apresentação incluiu vários títulos de outros estúdios. “Cyberpunk 2077”, “Borderlands 4”, “Civilization VII”, “NBA 2K”, “Split Fiction”, “Hogwarts Legacy”, “Final Fantasy VII Remake Intergrade”, “Tony Hawk’s Pro Skater 3+4” e “Hitman World of Assassination”, entre outros, ganharão versões para o Switch 2 (as datas de lançamento não foram divulgadas).

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Alguns desses jogos são visualmente mais sofisticados, fora do alcance do hardware do Switch 1 – mas o novo console será capaz de rodar. Porém, a Nintendo não revelou detalhes sobre a CPU e a GPU do console.

A apresentação terminou com “Donkey Kong Bananza”, um platformer que combina fases 2D e 3D e será lançado em julho. O Switch 2 será lançado internacionalmente no dia 5 de junho. O preço ainda não foi divulgado.

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