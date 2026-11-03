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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Cultura, Tecnologia

“Phantom Blade Zero” traduz bem a velocidade do cinema de ação chinês

Jogo para PlayStation 5 e PC tem lutas intensas e acrobáticas, fiéis ao gênero de ficção conhecido como "wuxia"; leia análise

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 14h00 | Atualizado em 3 nov 2026, 14h18
Homem asiático de cabelos longos e escuros, vestindo uma túnica azul e dourada, segura uma espada prateada com a mão direita estendida, olhando diretamente para frente com expressão séria em um ambiente escuro e misterioso
 (S-Game/Reprodução)
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“Phantom Blade Zero” traduz bem a velocidade do cinema de ação chinês Priorizar nos meus resultados Google

A indústria chinesa de games chamou a atenção do Ocidente com um jogo para celular, o gratuito e popular Genshin Impact (2020), e consolidou seu espaço com Black Myth: Wukong (2024), para PC e consoles, que vendeu 20 milhões de cópias só no primeiro mês. Agora, volta a lançar um título interessante: Phantom Blade Zero, que foi desenvolvido pela produtora S-Game e lançado na última quinta-feira (29) para PlayStation 5 e PC.

Phantom Blade Zero é inspirado num gênero cultural chamado wuxia (“artes marciais e cavalaria”, em chinês), que existe há mais de 2.000 anos e narra as aventuras de lutadores – um exemplo recente é o filme O Tigre e o Dragão, vencedor de quatro Oscars em 2001. 

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Falado em chinês com legendas em português, o jogo parte de uma premissa simples: o protagonista, Soul, é acusado de um crime que não cometeu. Há um claro esforço da S-Game para contar a história, nem sempre com sucesso – o enredo tem momentos simples demais e outros meio confusos, que deixam pontas soltas. 

Guerreiro com chapéu de palha e espada longa, de costas, enfrentando um monstro gigante em chamas, com cabeça de dragão e chifres, em um cenário de batalha destruído com fumaça, fogo e pilares de madeira.
(S-Game/Reprodução)
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Mas tudo bem; assim como no wuxia, a ênfase está na ação em si. E ela é ótima. As lutas são bem acrobáticas, com movimentos dramáticos e exagerados, fiéis ao gênero. A S-Game diz ter levado três anos para capturar todos os gestos dos personagens, o que foi feito com a ajuda de mais de 20 especialistas em artes marciais. 

Os controles são ágeis e precisos, a câmera se comporta corretamente e o sistema de combate é bem calibrado: não é complicado nem simples demais. Dá para pegar e sair jogando, mas também compensa aprender algumas técnicas e experimentar as espadas e os poderes que você vai coletando ao longo do jogo (são 30 armas primárias e 25 secundárias). 

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Personagem com chapéu cônico e cajado nas costas caminha por ponte de madeira sob chuva forte. Ao fundo, estruturas asiáticas e montanhas encobertas pela neblina, com luzes alaranjadas em uma vila distante.
(S-Game/Reprodução)

O nível de dificuldade é ajustável, e o modo padrão é bom para a maioria das pessoas – tem o grau exato de desafio, especialmente nos combates contra os chefes. Também há o curioso “modo 66 dias”: se você morrer 66 vezes (o número tem um significado na mitologia do jogo), o game acaba e volta para o começo, perdendo todo o progresso.   

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Phantom Blade Zero não é de mundo aberto, nem puramente linear: permite e requer alguma exploração, mas restrita a certos limites. Tem um ritmo bem próprio – e agradável. Os gráficos são bons, com cenários bonitos e muitos efeitos de luz, especialmente durante as lutas mais intensas. Testamos no PlayStation 5, onde ele roda bem, a 60 fps estáveis. 

O game oferece bastante conteúdo, mais de 30 horas, a um preço razoável, bem abaixo da média dos lançamentos. Se você gostou de Black Myth: Wukong, ou simplesmente procura um bom jogo de ação, vale conferir.

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Phantom Blade Zero está disponível para PlayStation 5 e PC (Steam) por R$ 229,90.

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TAGS:
Games
Playstation
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