“Pikmin 4” ganha versão com mais conteúdo para o Nintendo Switch 2
Jogo de estratégia roda em resolução 4K, pode ser compartilhado localmente ou pela internet, traz comandos de voz e novo modo com 72 desafios; leia análise
Pikmin foi criado por Shigeru Miyamoto, o mesmo autor de Mario e Zelda, e isso rapidamente fica evidente: ao jogar um dos títulos da franquia, que estreou em 2001 no console Game Cube e teve como último título Pikmin 4, em 2023, logo se notam a inteligência e o cuidado no level design do jogo, em que o objetivo é resgatar e guiar pequenas criaturas, os pikmins, para atravessar obstáculos, coletar itens, enfrentar inimigos e resolver puzzles. Parece e é um game fofinho – mas, também, um sofisticado título de estratégia em tempo real (RTS).
Pikmin 4 é ótimo, tanto que alcançou nota 87 no agregador Metacritic. Agora, ganha uma versão para o Switch 2, Pikmin 4 + Academia Dandori, com gráficos aprimorados e um pacote de conteúdo novo. No aspecto visual, a melhoria em relação à versão original, do Switch 1, é mais perceptível ao jogar com o console conectado à televisão – o que aumenta a resolução para 4K. No modo portátil, em que a resolução é menor, a evolução gráfica não é tão perceptível.
Um porém é que, apesar do maior poder de processamento do Switch 2, o game roda a 30 quadros por segundo, como a versão original (não é 60 fps). Mas, como se trata de um game de estratégia, não de ação pura, tudo bem. Uma limitação mais chatinha, que pode incomodar alguns jogadores, é a ausência de suporte para o modo mouse – que cairia especialmente bem a Pikmin. A Nintendo poderia ter implementado isso.
Por outro lado, ela aproveitou o microfone do console, que pode ser usado para dar ordens de voz ao cachorro Otchin, personagem jogável que acompanha e ajuda o protagonista. Os comandos (como “pega”, “ataca” e “vem cá”) estão em português, como todo o resto do jogo, e funcionam bem. Outra melhoria relevante na versão para Switch 2 é o recurso GameShare, que permite jogar localmente ou online com amigos mesmo se eles não tiverem o game.
O pacote Dandori Academy inclui desafios com objetivos específicos (como coletar certos itens em 5 minutos, por exemplo), que são liberados semanalmente pela Nintendo. Por enquanto, seis deles estão disponíveis, mas serão 72 ao todo.
De modo geral, Pikmin 4 + Academia Dandori é um bom upgrade, que aproveita bem as possibilidades do Switch 2 (com exceção do modo mouse), a um preço razoável: R$ 54,90 para quem já tem Pikmin 4 (para quem não tem, o jogo completo custa R$ 389,90).