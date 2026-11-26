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Introdução Sucesso de estratégia da Nintendo, Pikmin 4 ganha versão aprimorada no Switch 2 com suporte a 4K na TV, novos desafios na Academia Dandori e comandos de voz em português. Descubra os pontos fortes e as limitações dessa nova edição do clássico criado por Shigeru Miyamoto.

Principais Tópicos





Gráficos em resolução 4K no modo TV e taxa mantida em 30 quadros por segundo Comandos de voz em português para controlar o cão companheiro Otchin Recurso GameShare que permite partidas cooperativas com quem não possui o jogo Pacote Academia Dandori com dezenas de novos desafios semanais Ausência de suporte ao modo mouse surge como principal limitação técnica

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Pikmin foi criado por Shigeru Miyamoto, o mesmo autor de Mario e Zelda, e isso rapidamente fica evidente: ao jogar um dos títulos da franquia, que estreou em 2001 no console Game Cube e teve como último título Pikmin 4, em 2023, logo se notam a inteligência e o cuidado no level design do jogo, em que o objetivo é resgatar e guiar pequenas criaturas, os pikmins, para atravessar obstáculos, coletar itens, enfrentar inimigos e resolver puzzles. Parece e é um game fofinho – mas, também, um sofisticado título de estratégia em tempo real (RTS).

Pikmin 4 é ótimo, tanto que alcançou nota 87 no agregador Metacritic. Agora, ganha uma versão para o Switch 2, Pikmin 4 + Academia Dandori, com gráficos aprimorados e um pacote de conteúdo novo. No aspecto visual, a melhoria em relação à versão original, do Switch 1, é mais perceptível ao jogar com o console conectado à televisão – o que aumenta a resolução para 4K. No modo portátil, em que a resolução é menor, a evolução gráfica não é tão perceptível.

Um porém é que, apesar do maior poder de processamento do Switch 2, o game roda a 30 quadros por segundo, como a versão original (não é 60 fps). Mas, como se trata de um game de estratégia, não de ação pura, tudo bem. Uma limitação mais chatinha, que pode incomodar alguns jogadores, é a ausência de suporte para o modo mouse – que cairia especialmente bem a Pikmin. A Nintendo poderia ter implementado isso.

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Por outro lado, ela aproveitou o microfone do console, que pode ser usado para dar ordens de voz ao cachorro Otchin, personagem jogável que acompanha e ajuda o protagonista. Os comandos (como “pega”, “ataca” e “vem cá”) estão em português, como todo o resto do jogo, e funcionam bem. Outra melhoria relevante na versão para Switch 2 é o recurso GameShare, que permite jogar localmente ou online com amigos mesmo se eles não tiverem o game.

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O pacote Dandori Academy inclui desafios com objetivos específicos (como coletar certos itens em 5 minutos, por exemplo), que são liberados semanalmente pela Nintendo. Por enquanto, seis deles estão disponíveis, mas serão 72 ao todo.

De modo geral, Pikmin 4 + Academia Dandori é um bom upgrade, que aproveita bem as possibilidades do Switch 2 (com exceção do modo mouse), a um preço razoável: R$ 54,90 para quem já tem Pikmin 4 (para quem não tem, o jogo completo custa R$ 389,90).