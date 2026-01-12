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Bruno Garattoni

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Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Realme GT 8 Pro surpreende pelas câmeras, mas preço é um porém

Marca chinesa finalmente oferece câmeras à altura de seu (excelente) hardware; aparelho, por outro lado, custa mais do que seu maior rival; leia review

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jan 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Fotografia do novo celular Realme GT 8.
 (Realme/Divulgação)
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Realme GT 8 Pro surpreende pelas câmeras, mas preço é um porém Priorizar nos meus resultados Google

A marca chinesa Realme apresentou seu modelo GT 7, no ano passado, como um flagship killer: aparelho com características equivalentes aos melhores celulares das outras marcas, mas preço bem menor – e em alguns pontos, como a bateria, especificações superiores. O GT 8 Pro, que já foi lançado na China e na Europa deve chegar ao Brasil nas próximas semanas, também aposta nessa fórmula, mas com duas grandes diferenças. Uma boa e outra ruim. 

O aparelho tem tela OLED de 6,79″, processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 gigabytes de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Testamos a versão Dream Edition, que traz o logotipo e a cor da equipe de Fórmula 1 Aston Martin. 

Desta vez, a Realme conseguiu reproduzir com perfeição a tonalidade Aston Racing Green – um verde metálico profundo, derivado da tradicional cor British Racing Green, adotada pelas equipes inglesas nos primórdios da Fórmula 1. No GT 7, isso não acontecia; a parte traseira do aparelho era um pouco clara demais, e tinha aspecto visivelmente plástico.  

O GT 8 Pro tem uma característica estética curiosa: permite trocar a “moldura” que envolve as câmeras traseiras. O processo requer alguma atenção (você tem de soltar dois parafusos minúsculos), mas é tranquilo. O aparelho recebido para testes veio com duas opções de moldura, uma circular e outra retangular – que combina melhor com o resto do aparelho.  

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Fotografia do novo celular Realme GT 8.
Versão padrão do aparelho, sem as cores da Aston Martin – e um pouco mais barata. (Realme/Divulgação)
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O GT 8 Pro tem excelente desempenho. Roda qualquer coisa sem o menor sinal de esforço. Inclusive games, nos quais se sai muito bem – a tela alcança 144 Hz de taxa de atualização. 

Sua bateria de silício-carbono, com impressionantes 7.000 mAh (2.000 mAh a mais do que o Galaxy S25 Ultra, por exemplo), aguenta até 25 horas de tela acesa – com uso normal, alternando entre o navegador, redes sociais, WhatsApp, Google Drive, Spotify e YouTube. 

A principal evolução do GT 8 Pro em relação ao antecessor está nas câmeras. Elas foram desenvolvidas em parceria com a empresa japonesa Ricoh – no Brasil ela é mais conhecida pelas copiadoras, mas também fabrica uma cultuada linha de câmeras

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O GT 8 Pro tem um modo fotográfico, o Ricoh GR, que é baseado numa delas. Ele deixa as imagens com sombras mais profundas, contornos menos exagerados e cores mais naturais. O efeito é bem perceptível e agradável: faz parecer que as fotos foram tiradas com uma câmera, não smartphone.

O modo Ricoh GR e as câmeras do GT 8 Pro o colocam bem acima do GT 7. Ele não tem o zoom ultrapoderoso do Galaxy S25 Ultra nem o processamento de imagem do iPhone 16 Pro Max, mas não deixa a desejar no quesito fotografia. Finalmente a Realme oferece câmeras à altura do resto do seu (excelente) hardware. Essa é a boa notícia.  

A má é que ao contrário do GT 7, lançado custando 30% a menos do que o Galaxy S25 Ultra, o GT 8 Pro não é tão barato. Na Europa, o novo Realme é vendido por cerca de 900 euros (o GT 7 foi lançado por 699 euros). No Brasil, segundo a empresa chinesa, ele irá custar R$ 6.999; a versão Dream Edition, com as cores da Aston Martin, R$ 7.999. 

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Atualmente, o Galaxy S25 Ultra é vendido no varejo brasileiro por R$ 5.999 – e esse valor tende a cair um pouco após o lançamento do S26 Ultra, previsto para fevereiro. Ou seja, os papéis se inverteram, e agora o flagship da Realme é mais caro do que seu principal rival. 

O setor de tecnologia vive uma crise de escassez de memória RAM: quase toda a produção está indo para datacenters de inteligência artificial, e isso fez disparar o custo dos chips de memória. Talvez o preço do GT 8 Pro já reflita isso em algum grau. Seu processador, um Snapdragon, também ajuda a justificar o preço mais alto em relação ao GT 7 (que usava um Mediatek). Mas bem que a Realme poderia rever sua estratégia, e voltar a praticar preços melhores do que a concorrência.

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