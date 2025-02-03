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Bruno Garattoni

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Vencedor de 15 prêmios de Jornalismo. Editor da Super.
Ciência

Veja como funciona o novo modo “busca profunda” do ChatGPT

Deep Research usa algoritmo "de raciocínio" e promete resultados mais confiáveis, mas leva de 5 a 30 minutos para completar o trabalho - e só está disponível em plano de US$ 200 mensais. Confira demo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 fev 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Captura do novo recurso de Pesquisa Profunda do ChatGPT.
 (OpenAI/Reprodução)
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Veja como funciona o novo modo “busca profunda” do ChatGPT Priorizar nos meus resultados Google

Neste domingo (2), a OpenAI apresentou e liberou um novo modo do ChatGPT: ele se chama Deep Research (“busca profunda”, em inglês), e promete resultados mais detalhados e confiáveis. Segundo a empresa, realiza “em minutos o que um humano levaria muitas horas” para fazer.  

Quando o Deep Research está ativado, e o usuário faz alguma pergunta ao ChatGPT, a resposta não vem no ato: ela pode demorar de 5 a 30 minutos. Isso acontece por dois motivos. O primeiro é que a IA vai pesquisar as informações “ao vivo” na internet. É diferente do modo tradicional, em que o ChatGPT se baseia em dados previamente inseridos na memória dele.  

A outra razão é que o Deep Research usa o novo algoritmo o3, que foi lançado pela OpenAI em dezembro e é um algoritmo “de raciocínio”: ele vai mostrando ao usuário as decisões que toma durante a pesquisa (como coletar determinada informação mas descartar outra, por exemplo). 

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Veja bem: isso não significa que o o3 consiga, de fato,

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raciocinar. Ele possui um mecanismo interno para tentar verificar se os dados que coleta estão ou não corretos. Em tese, esse artifício (que também está presente no algoritmo R1, do serviço chinês DeepSeek) faz com que a IA gere respostas mais confiáveis. Mas não elimina o risco das chamadas “alucinações” – quando o bot simplesmente inventa coisas que não existem. 

Os algoritmos de “raciocínio” exigem muito mais poder de processamento; por isso eles são mais lentos, e o novo modo do ChatGPT demora mais para responder. 

Segundo a OpenAI, o novo modo se destina a “pessoas que realizam intenso trabalho de conhecimento em áreas como finanças, ciência, políticas públicas ou engenharia, e precisam de pesquisas completas, precisas e confiáveis”. 

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Ou seja, ele é uma ferramenta profissional – mas a OpenAI afirma que também pode ajudar a orientar “compras que tipicamente requerem uma pesquisa cuidadosa, como carros, eletrodomésticos e móveis”.

Por enquanto, o Deep Research só está disponível para quem assina o plano ChatGPT Pro, que custa US$ 200 mensais. É bem caro. 

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Recentemente, a empresa admitiu que o ChatGPT Pro dá prejuízo, pois o valor cobrado dos assinantes não cobre o poder computacional que eles consomem. Provavelmente por isso, o Deep research terá um limite: cada assinante só poderá usar o recurso 100 vezes por mês. 

A empresa diz que pretende afrouxar esse limite, e liberar o Deep research para os planos ChatGPT Plus, Team e Enterprise (que também são pagos), daqui a um mês.

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TAGS:
ChatGPT
Inteligência artificial
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