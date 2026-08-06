A aerodinâmica de uma nave faz diferença no espaço?
No vácuo, o formato do veículo pouco importa. Mas o problema é chegar até ele.
Na maior parte do espaço, não.
A aerodinâmica é a interação entre o fluxo do ar e os objetos que se deslocam por ele, como carros e aviões. Por isso, ela deve ser considerada no design desses veículos.
Só que o espaço é praticamente vácuo – ou seja, não existe ar interagindo com as naves. Seu formato pouco importa quando a nave já está no espaço. O deslocamento é definido mais pela gravidade e pelas manobras de propulsão realizadas pelos motores.
O problema é o caminho entre o chão e o espaço. Os foguetes, por exemplo, geralmente são pontiagudos para reduzir a resistência do ar durante a subida. Já o formato das espaçonaves deve ser pensado para desacelerar o veículo durante a reentrada na atmosfera terrestre. Algumas naves e satélites são enviados dentro de foguetes sem a intenção de voltar à Terra. Nesses casos, a aerodinâmica pouco importa.
Pergunta de @marcosmcardoso, via Instagram