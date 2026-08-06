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Ciência

A aerodinâmica de uma nave faz diferença no espaço?

No vácuo, o formato do veículo pouco importa. Mas o problema é chegar até ele.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 6 ago 2026, 12h00
Ilustração cômica de um satélite vermelho quadrado com antena e expressão zangada flutua no espaço, enquanto uma nave espacial azul com rosto feliz e bochechas rosadas voa abaixo, deixando um rastro. O fundo escuro tem estrelas e planetas coloridos desenhados com giz.
 (Dayana Ilustra/Superinteressante)
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Na maior parte do espaço, não.

A aerodinâmica é a interação entre o fluxo do ar e os objetos que se deslocam por ele, como carros e aviões. Por isso, ela deve ser considerada no design desses veículos.

Só que o espaço é praticamente vácuo – ou seja, não existe ar interagindo com as naves. Seu formato pouco importa quando a nave já está no espaço. O deslocamento é definido mais pela gravidade e pelas manobras de propulsão realizadas pelos motores.

O problema é o caminho entre o chão e o espaço. Os foguetes, por exemplo, geralmente são pontiagudos para reduzir a resistência do ar durante a subida. Já o formato das espaçonaves deve ser pensado para desacelerar o veículo durante a reentrada na atmosfera terrestre. Algumas naves e satélites são enviados dentro de foguetes sem a intenção de voltar à Terra. Nesses casos, a aerodinâmica pouco importa.

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AERODINÂMICA
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