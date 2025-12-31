A Casa da Moeda recicla dinheiro?

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A Casa da Moeda, que fica na cidade do Rio de Janeiro, emite cédulas em papel-moeda (composto de fibras de algodão) e moedas (em geral, de cobre) a pedido do Banco Central (BC). A grana é enviada ao Banco do Brasil, contratado pelo BC para distribuir o dinheiro para os outros bancos do País.

Anos de circulação desgastam cédulas e moedas. Quando alguém deposita dinheiro rasgado, manchado, queimado ou com símbolos e desenhos, cabe aos bancos separá-lo do restante para que o Banco do Brasil o recolha em nome do BC.

A partir daí, começa o processo de reciclagem. O BC contrata empresas para picotar e compactar o papel-moeda. Ficam que nem tijolo. Esses blocos servem de combustível nos fornos de fábricas de cimento.

Já as moedas são recicladas pela própria Casa da Moeda. Por meio de um processo mecânico, elas são descaracterizadas (têm seus números e símbolos apagados, para que percam o valor como dinheiro). Depois, o metal é vendido para que seja reaproveitado pela indústria.

Segundo reportagem do jornal O Globo, entre 2020 e 2022, 838 milhões de cédulas e 300 mil moedas em mau estado foram recolhidas. E, de acordo com o UOL, 92% das cédulas recolhidas são recicladas.

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