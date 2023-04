A mononucleose só é transmitida pelo beijo?

Não. Essa infecção causada pelo vírus Epstein-Barr (EBV) é transmitida por transfusão de sangue e, principalmente, por um componente do beijo, mas que não existe somente nele: a saliva. Embora o boca a boca seja uma troca intensa dessa secreção das glândulas salivares, você também pode pegar mononucleose no contato com copos, talheres, long-necks ou latinhas de outra pessoa… Qualquer lugar com um restinho da saliva alheia.

A doença é mais comum em adolescentes e adultos jovens, mas pode afetar pessoas de qualquer idade. Os sintomas incluem fadiga, dor de garganta, febre, dor de cabeça, inchaço dos gânglios linfáticos, dor muscular e perda de apetite. Em casos mais graves, pode causar icterícia (amarelamento da pele e dos olhos), inflamação do fígado e do baço, e anemia.

Também não há remédios específicos contra a mononucleose. “O tratamento farmacológico é exclusivamente sintomático para tratar a dor e a febre”, explica o clínico geral Aurélio Relíquias.

“Os sintomas geralmente desaparecem após algumas semanas, mas a fadiga pode persistir por meses. A maioria das pessoas, de qualquer forma, se recupera completamente, sem complicações.”

