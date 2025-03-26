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História

A palavra “berlinda” tem alguma coisa a ver com a cidade de Berlim?

E mais: conheça outras três invenções cujo nome também faz referência a um lugar.

Por Rafael Battaglia 26 mar 2025, 10h09 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Ilustração, em fundo branco, de quatro carruagens tipo berlinda.
 (Genzi/Getty Images)
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A palavra “berlinda” tem alguma coisa a ver com a cidade de Berlim? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. Berlinda é um tipo de carruagem desenvolvido no século 17 que, provavelmente, começou a ser usada em Berlim – daí o nome.

Segundo a

Enciclopédia Britânica, a berlinda foi construída por volta dos anos 1670 por um arquiteto do Piemonte (uma atual região da Itália) a pedido de um ilustre morador de Berlim: Frederico Guilherme I, rei da Prússia – um dos quatro reinos que, mais tarde, daria origem ao Império Alemão. A carruagem fez sucesso na época por ser mais leve e estável que suas antecessoras. 

No Brasil, as berlindas chegaram na segunda metade do século 18. Era um luxo para poucos: apenas nobres, ricos agricultores e funcionários do alto escalão do governo se locomoviam com elas. Por isso, popularizou-se a expressão “estar na berlinda” para se referir a alguém que está em evidência ou que está sendo observado (os figurões que andavam no alto de suas carruagens, afinal, eram facilmente vistos por quem passava na rua). 

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Outras invenções com nome de lugar:

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Biquíni

Ilustração, em fundo verde, de um biquini de bolinha amarelinha que mal caberia na Ana Maria.
(Gabi Tozati/Superinteressante)

O estilista Jack Réard lançou o

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biquíni em 5 de julho de 1946, quatro dias após o primeiro teste atômico dos EUA no Atol de Bikini, no Pacífico – evento que acabou inspirando o nome da peça. 

Badminton

Ilustração, em fundo verde, de duas raquetes e uma peteca.
(Gabi Tozati/Superinteressante)
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A primeira partida de badminton rolou no século 19 na Casa de Badminton, mansão em um vilarejo homônimo na Inglaterra onde mora o Duque de Beaufort, título de nobreza britânico.

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Limusine

Ilustração, em fundo verde, de uma limusine vermelha.
(Gabi Tozati/Superinteressante)
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Os motoristas das primeiras limusines vestiam capas longas similares às dos pastores da região de Limousin, no centro da França. É daí que vem o nome do veículo.

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