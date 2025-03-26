A palavra “berlinda” tem alguma coisa a ver com a cidade de Berlim?

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Sim. Berlinda é um tipo de carruagem desenvolvido no século 17 que, provavelmente, começou a ser usada em Berlim – daí o nome.

Segundo a

Enciclopédia Britânica, a berlinda foi construída por volta dos anos 1670 por um arquiteto do Piemonte (uma atual região da Itália) a pedido de um ilustre morador de Berlim: Frederico Guilherme I, rei da Prússia – um dos quatro reinos que, mais tarde, daria origem ao Império Alemão. A carruagem fez sucesso na época por ser mais leve e estável que suas antecessoras.

No Brasil, as berlindas chegaram na segunda metade do século 18. Era um luxo para poucos: apenas nobres, ricos agricultores e funcionários do alto escalão do governo se locomoviam com elas. Por isso, popularizou-se a expressão “estar na berlinda” para se referir a alguém que está em evidência ou que está sendo observado (os figurões que andavam no alto de suas carruagens, afinal, eram facilmente vistos por quem passava na rua).

Outras invenções com nome de lugar:

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Biquíni

O estilista Jack Réard lançou o

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biquíni em 5 de julho de 1946, quatro dias após o primeiro teste atômico dos EUA no Atol de Bikini, no Pacífico – evento que acabou inspirando o nome da peça.

Badminton

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A primeira partida de badminton rolou no século 19 na Casa de Badminton, mansão em um vilarejo homônimo na Inglaterra onde mora o Duque de Beaufort, título de nobreza britânico.

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Limusine

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Os motoristas das primeiras limusines vestiam capas longas similares às dos pastores da região de Limousin, no centro da França. É daí que vem o nome do veículo.