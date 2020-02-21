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Afinal, o certo é “Antártida” ou “Antártica”?

Entenda a confusão e qual é a forma mais utilizada no Brasil.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 fev 2020, 17h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h21
SI_413_Antartica
 (Leonello Calvetti / Science Photo LIibrary/Getty Images)
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Afinal, o certo é “Antártida” ou “Antártica”? Priorizar nos meus resultados Google

“Existe uma seção inteira especificamente voltada para a questão do nome [do continente]”, digitou um sujeito que atende pelo nome de usuário Chronus, editor da Wikipedia. “Leia antes de vir dizer o que é correto ou não. E assine as suas mensagens”, complementou o deus grego do tempo, em tom de patada.

Essa troca de mensagens pouco amistosas se deu em uma página da discussão da Wikipedia, a enciclopédia online, em 13 de fevereiro de 2019. Os editores, um deles anônimo, debatiam se a grafia adequada do nome da porção de terra mais gelada do planeta seria “Antártida”, “Antártica” ou “Antárctica” – sendo esta última ortografia, apesar de estranha a nós, comum em Portugal. 

Este Oráculo não entendeu muito bem o desfecho da briga, mas sabe que a resposta é simples: tanto faz. No Brasil, as duas formas são aceitas. A forma original, do ponto de vista etimológico, é com “c”. O nome deriva de “anti-ártico”, isto é, do lado oposto do Ártico, que fica no hemisfério norte. Em português, o “d” entrou no nome um pouco para evitar confusão com a marca de cerveja; um pouco por influência do mitológico continente perdido de Atlântida. Essa é a forma mais comum atualmente, adotada como padrão inclusive aqui na SUPER.

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