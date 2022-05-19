Água congelada estraga?

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Não. Nem a água mineral em estado líquido estraga. Ela só ganha um prazo de validade (12 meses para garrafas PET, 24 para as de vidro) para diminuir o risco de exposição a contaminações externas (caso a garrafa não esteja bem vedada) ou de ficar muito tempo sob temperaturas acima de 35 °C.

O calor favorece a multiplicação de microrganismos naturalmente presentes na água mineral. Em excesso, podem deixar um gosto diferente – ainda sem oferecer risco à saúde.

Quando você esquece uma garrafa no freezer, a água permanece intacta, já que bactérias não conseguem se proliferar no gelo. O pior que pode acontecer é a garrafa de plástico estourar, já que a água em estado sólido ocupa mais espaço que o H20 líquido.

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Pergunta de Vitor Sarmento Eid, de Americana-SP.

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Fonte: Petra Sanchez Sanchez, presidente do Comitê Científico da Abinam (Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais).