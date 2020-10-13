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Tecnologia

Algema tem chave reserva?

Não exatamente. A questão é que as algemas mais utilizadas possuem uma chave universal.

Por Bruno Carbinatto 13 out 2020, 09h55 | Atualizado em 18 jun 2021, 19h09
SI_420_Oraculo_Algemas
 (Jullia de Sá/Superinteressante)
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Não exatamente. A questão é que as algemas mais utilizadas possuem uma chave universal, que abre todos os exemplares do mesmo modelo. Por causa disso, é comum que, em um presídio ou delegacia, os policiais e carcereiros sempre andem com cópias das chaves que abrem o modelo utilizado pelas forças de segurança locais.

O problema óbvio é que um fugitivo com uma única chave se torna capaz de libertar diversos companheiros. Mas manter uma chave para cada prisioneiro criaria um imenso problema logístico. Quem manteria a guarda das chaves? E se alguém perdesse a chave reserva? E se o criminoso fosse transferido sem a chave correspondente?

O modelo de algema mais usado no Brasil – e no mundo – abre com uma pequena chave arredondada, curtinha para tornar dificílima a tarefa de libertar a si próprio. Além disso, algumas algemas têm uma capa que impede o fujão de tentar abri-las com um grampo de cabelo ou clipe de papel (essas artimanhas são possíveis, embora desafiadoras).

Fonte: Nos baseamos na patente US9551170B1 e no artigo “Are all handcuff keys universal?” no site da TIHK, empresa americana que vende chaves de algema para cidadãos comuns.

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Pergunta de @polivalda, via Instagram.

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TAGS:
algemas
policia
prisão
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