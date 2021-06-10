Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Alguém ainda acredita nos deuses da Grécia Antiga?

Há um pequeno grupo – e a crença era ilegal até pouco tempo atrás.

Por Rafael Battaglia 10 jun 2021, 10h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Estátua da estátua de Atena. a deusa da sabedoria.
 (scotto72/Getty Images)
Continua após publicidade
Alguém ainda acredita nos deuses da Grécia Antiga? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. Desde 1997, existe na Grécia o Conselho Supremo de Helenos Étnicos (YSEE, na sigla em grego), uma organização que pratica o helenismo, a religião politeísta de Zeus, Poseidon e cia. O problema é que, até pouco tempo atrás, ela atuava de forma clandestina.

Para explicar, é preciso voltar no tempo. No século 4 d.C., durante o governo de Constantino II, um dos últimos imperadores romanos, o cristianismo passou a se difundir com força na Europa. Consequentemente, religiões pagãs foram perseguidas. Nos séculos seguintes, já não havia quase mais ninguém na Grécia que acreditasse nos antigos deuses. 

Hoje, 90% dos gregos seguem a Igreja Ortodoxa – o cristianismo ortodoxo, inclusive, é a religião oficial do país, de acordo com a sua constituição. Por muito tempo, a Grécia não permitiu a prática de religiões pagãs. Mesmo outras vertentes do cristianismo, como o catolicismo e o protestantismo, enfrentam desafios. Os islâmicos também não são bem-vindos. 

Foi só em 2017 que o governo do país reconheceu o YSEE como uma religião. Desde então, a organização foi autorizada a realizar casamentos, funerais, inserir o helenismo em certidões de nascimento e, claro, construir templos – as cerimônias do YSEE costumam acontecer em um apartamento em Atenas.

Siga
Continua após a publicidade

Hoje, o YSEE conta com cerca de dois mil membros – a instituição cobra uma taxa anual de 60 euros de cada integrante, para fins de manutenção da organização. Estrangeiros podem se converter, desde que abdiquem completamente das crenças anteriores. Pessoas LGBTQIA + são aceitas, mas o YSEE não faz casamentos do tipo. 

Continua após a publicidade

Nos EUA, há um braço do YSEE, o YSEE of America, sediado no bairro de Astoria, em Nova York, local que abriga imigrantes gregos e seus descendentes. Criado em 2008, ele também é uma organização sem fins lucrativos e pode realizar casamentos.

Ah, e caso você esteja se perguntando: não, não há sacrifícios animais nas cerimônias helenísticas modernas. As oferendas se baseiam em flores, frutas, nozes, mel, leite e vinho.

Continua após a publicidade

Pergunta de @souza_matheus3, via Instagram.

Publicidade
TAGS:
deuses
Deuses do Olimpo
Grécia
Religião
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).