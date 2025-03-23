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História

Alguma cultura ou país já extinguiu o uso de moedas e cédulas?

Sim. O resultado foi tão catastrófico que o país em questão vai mal das pernas até hoje.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 mar 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem, em fundo cinza, de moedas douradas e cédulas verdes de dinheiro genérico.
 (Dalin Ou/Getty Images)
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Alguma cultura ou país já extinguiu o uso de moedas e cédulas? Priorizar nos meus resultados Google

Na teoria, sim. Na prática, a população acaba encontrando algo para substituir o dinheiro no cotidiano. O caso mais recente e conhecido é o do Camboja.

Em 1975, quando os militantes comunistas do Khmer Rouge assumiram o país – e mataram 25% da população, uma tragédia que incluiu fome, genocídio de minorias étnicas e o expurgo de intelectuais –, o ditador Pol Pot baniu a moeda local e explodiu o prédio do Banco Central.

A ideia era implantar uma forma extrema de centralização da economia nas mãos do governo, em que comida, roupas e habitações seriam distribuídos igualmente a todos os cidadãos.

Os revolucionários acreditavam que o pagamento de salários levaria o povo a poupar com finalidades individualistas, incompatíveis com a utopia marxista.

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Na prática, a população continuou fazendo comércio clandestinamente com metais preciosos e alguns poucos dólares – moeda que as próprias autoridades acabaram precisando usar para o comércio exterior e para calcular os gastos da máquina governamental.

Fonte: artigo “The riel value of money: how the world’s only attempt to abolish money has hindered Cambodia’s economic development”, de Sheridan T. Prasso;

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Pergunta de Jéssica Goedert, de Gaspar (SC), via e-mail.

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