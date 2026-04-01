Aprenda quatro formas de enriquecer a casa para o seu pet
Criar um ambiente estimulante reduz o estresse e comportamentos indesejáveis do seu pet.
Vista de cima
Dos telhados das casas às prateleiras da cozinha, gatos gostam de estar por cima. Eles se sentem confortáveis nesses ambientes devido ao seu instinto caçador, podendo se proteger de predadores e ficar de olho em presas do alto. Instale nichos, prateleiras e camas nas paredes, por onde o felino possa subir, circular e até dormir se quiser.
Brincadeiras gostosas
Esconda um pouco de ração dentro de brinquedos ou em lugares inusitados da casa. Isso estimula a exploração e faz o pet se esforçar pela comida – um comportamento que ele teria na natureza. Vale tanto para gatos quanto para cães. Outra opção é colocar a refeição em um “comedouro lento”, que são tigelas com alto-relevo.
Diferentões
Uma maneira de estimular os sentidos dos pets é escolher brinquedos com variadas texturas, odores, sabores e cores. Tapetes de
cheiro, catnip para gatos e até uma caixa de terra para cavar estimulam interações distintas entre os pets e o ambiente. Cães enxergam melhor as cores azul e amarela, então vale apostar em brinquedos nesses tons.
Novas experiências
Tudo que é novo estimula a curiosidade dos animais. Faça um rodízio de brinquedos, para que o animal tenha a sensação de novidade. Também vale mudar a rota do passeio de tempos em tempos. Só não troque os locais de rotina (como caixa de areia e ração) nem faça muitas mudanças abruptas de uma vez só, já que isso pode estressar o pet.
Zootopia
Tornar o ambiente mais interessante para os pets não é frescura. Estudos mostram que os estímulos reduzem a ansiedade e comportamentos indesejáveis.
Se é sua primeira vez com um animal, tome medidas de segurança: certifique-se de que não há plantas venenosas, objetos frágeis, móveis bambos ou fios expostos pela casa.
Seja com brinquedos caseiros ou comprados em loja, tome cuidado com peças pequenas que possam se soltar – é quase certeza que seu bichano vai engolir.
A interação com o tutor é essencial para o bem-estar do animal. Dedique um tempo para brincar e interagir com o bichinho no dia a dia. Faz bem para nós e para eles 🙂
Fonte: Kathia Soares, médica-veterinária e coordenadora técnica da MSD Saúde Animal