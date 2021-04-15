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Ciência

As mulheres preferem a água do chuveiro mais quente?

Não há estudos que abordem especificamente o banho – mas as preferências térmicas em várias situações podem, sim, variar conforme o sexo.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 abr 2021, 09h22 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Foto de uma pessoa desfocada tomando banho.
 (Omar Osman/Getty Images)
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As mulheres preferem a água do chuveiro mais quente? Priorizar nos meus resultados Google

É uma hipótese plausível, mas não confirmada. Não há estudos específicos sobre a preferência na temperatura do chuveiro por sexo, mas é bem estabelecido na literatura científica que homens se sentem confortáveis em ambientes mais frios que as mulheres (mesmo que a temperatural basal padrão de ambos os sexos seja 37 °C). 

Algumas razões são a taxa metabólica feminina, em médio menor, e o hormônio estrogênio, que engrossa ligeiramente o sangue e reduz o fluxo nos finos capilares sanguíneos sob a pele. 

O ar-condicionado dos escritórios, mantido entre 20 °C e 23 °C, tem sua temperatura calculada até hoje com base em um método criado nos anos 1960 que considera homens de 70 kg e 40 anos. O calorzinho no local de trabalho deveria ser uns 3 °C mais alto para o conforto feminino. (Veja o artigo “Energy consumption in buildings and female thermal demand”, no Nature Climate Change).

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É claro que essas são médias: com certeza existem mulheres que preferem banhos frios e homens que põem a chavinha na posição “escaldante”. 

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Pergunta de @ts_meirelles, via Instagram.

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TAGS:
banho
calor
CHUVEIRO
temperatura
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