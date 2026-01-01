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Saúde

Até quanto tempo uma pessoa consegue ficar embaixo d’água sem respirar?

O recorde foi batido por um mergulhador croata em junho de 2025. Saiba qual foi esse limite (e não tente isso em casa).

Por Maria Clara Rossini 1 jan 2026, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Ilustração, cômica, de um homem, embaixo d'água, sentado numa poltrona assistindo tv e segurando um controle remoto. Um gato com rabo de peixe dorme em seu colo. Ao fundo, vê-se quadros com motivos náuticos e peixes nadando.
 (Vanessa Gomes/Superinteressante)
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29 minutos e três segundos. Esse foi o recorde batido pelo mergulhador croata Vitomir Maričić em 14 de junho de 2025. Durante quase meia hora, o mergulhador ficou com o rosto imerso em uma piscina, com o corpo sustentado por macarrões.  

É óbvio, mas não custa reforçar: não tente isso em casa. A maioria das pessoas consegue prender a respiração por 30 a 90 segundos. Maričić só atingiu o feito sem desmaiar graças a uma combinação de preparo físico e técnicas de mergulho. Não à toa, os recordistas anteriores também são mergulhadores profissionais.

O treinamento cardiovascular é parte essencial da preparação. Atividades como correr, nadar ou andar de bicicleta aumentam a frequência respiratória – treinando os pulmões e o diafragma (principal músculo da respiração, localizado abaixo dos pulmões) para se expandirem e armazenarem mais ar.

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Além disso, atletas que fazem mergulho livre (ou seja, sem cilindro de oxigênio) podem controlar os músculos da garganta e diafragma para armazenar um pouco de oxigênio nas vias aéreas, maximizando a quantidade de ar retido. 

O maior truque do croata, no entanto, foi ter inalado oxigênio puro por 10 minutos antes de mergulhar. O ar atmosférico contém apenas 21% de oxigênio, o que não seria suficiente para aguentar meia hora sem respirar. Ao inalar uma solução de 100% O2, essa molécula se liga não só às células vermelhas do sangue, que é o padrão, mas também se dissolve no plasma – aumentando a quantidade de oxigênio que o corpo consegue absorver.

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O recorde também exige um trabalho mental de calma e meditação, para resistir ao impulso de puxar o ar. Ao consumir oxigênio, as células produzem gás carbônico (CO2). O corpo responde ao aumento nos níveis de CO2 no sangue, o que causa o reflexo de respirar. Em determinado momento, o diafragma começa a contrair involuntariamente, na tentativa de expelir o gás carbônico. Isso aconteceu com Maričić por volta dos 10 minutos.

O recorde anterior pertencia ao também croata Budimir Šobat, que prendeu a respiração embaixo d’água por 24 minutos e 37 segundos. O novo recorde fez parte de uma campanha de arrecadação da Sea Shepherds, uma ONG de conservação marinha.

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Pergunta de Tiago Gonçalves, de Pouso Alto (MG)

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TAGS:
Corpo
limite
MERGULHADOR
mergulho
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