Até quanto tempo uma pessoa consegue ficar embaixo d’água sem respirar?
O recorde foi batido por um mergulhador croata em junho de 2025. Saiba qual foi esse limite (e não tente isso em casa).
29 minutos e três segundos. Esse foi o recorde batido pelo mergulhador croata Vitomir Maričić em 14 de junho de 2025. Durante quase meia hora, o mergulhador ficou com o rosto imerso em uma piscina, com o corpo sustentado por macarrões.
É óbvio, mas não custa reforçar: não tente isso em casa. A maioria das pessoas consegue prender a respiração por 30 a 90 segundos. Maričić só atingiu o feito sem desmaiar graças a uma combinação de preparo físico e técnicas de mergulho. Não à toa, os recordistas anteriores também são mergulhadores profissionais.
O treinamento cardiovascular é parte essencial da preparação. Atividades como correr, nadar ou andar de bicicleta aumentam a frequência respiratória – treinando os pulmões e o diafragma (principal músculo da respiração, localizado abaixo dos pulmões) para se expandirem e armazenarem mais ar.
Além disso, atletas que fazem mergulho livre (ou seja, sem cilindro de oxigênio) podem controlar os músculos da garganta e diafragma para armazenar um pouco de oxigênio nas vias aéreas, maximizando a quantidade de ar retido.
O maior truque do croata, no entanto, foi ter inalado oxigênio puro por 10 minutos antes de mergulhar. O ar atmosférico contém apenas 21% de oxigênio, o que não seria suficiente para aguentar meia hora sem respirar. Ao inalar uma solução de 100% O2, essa molécula se liga não só às células vermelhas do sangue, que é o padrão, mas também se dissolve no plasma – aumentando a quantidade de oxigênio que o corpo consegue absorver.
O recorde também exige um trabalho mental de calma e meditação, para resistir ao impulso de puxar o ar. Ao consumir oxigênio, as células produzem gás carbônico (CO2). O corpo responde ao aumento nos níveis de CO2 no sangue, o que causa o reflexo de respirar. Em determinado momento, o diafragma começa a contrair involuntariamente, na tentativa de expelir o gás carbônico. Isso aconteceu com Maričić por volta dos 10 minutos.
O recorde anterior pertencia ao também croata Budimir Šobat, que prendeu a respiração embaixo d’água por 24 minutos e 37 segundos. O novo recorde fez parte de uma campanha de arrecadação da Sea Shepherds, uma ONG de conservação marinha.
Pergunta de Tiago Gonçalves, de Pouso Alto (MG)