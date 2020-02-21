Cílios também ficam brancos com a idade?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. Assim como os cabelos, os cílios também podem ficar brancos com a idade, porém em menor proporção e, na maioria das vezes, de forma tardia. A cor dos pelos humanos é condicionada pela quantidade de melanina presente nos fios. Essa melanina é produzida pelos melanócitos que começam a ter seu funcionamento prejudicado com o passar do tempo, deixando os cílios mais acinzentados ou até mesmo brancos. Entenda mais aqui.

Ignorando a questão da idade, há outras doenças que também podem levar ao embranquecimento dos cílios, como albinismo, vitiligo ou blefarite. O primeiro é uma condição genética, ou seja, ocorre uma mutação que resulta na ausência total ou parcial da tirosinase, enzima envolvida na síntese de melanina.

Já o vitiligo é uma doença autoimune que pode ser desencadeada por diversos fatores, tanto hereditários como outros ligados ao estresse. Não há certezas de como a doença age, mas os médicos acreditam que ocorre quando o próprio sistema imunológico do paciente passa a combater os melanócitos, impedindo a produção de melanina.

Continua após a publicidade

A blefarite, por fim, é uma inflamação das pálpebras que pode ser causada por infecção bacteriana, fúngica, parasitas, olhos secos ou disfunção das glândulas meibomianas ー aquela região interna de onde ficam o cílios superiores. Apenas com tais problemas, os cílios poderão perder a coloração de forma precoce. Pelo contrário, só a idade dirá.

Camaleões capilares Cílios idosos Continua após a publicidade Há casos de cirurgias no ramo oftálmico do nervo trigêmeo que tornaram os cílios brancos. Ao contrário

Em 1798, o cabelo branco de uma mulher de 60 anos tornou-se preto dias antes de sua morte. Continua após a publicidade Surdez

Na síndrome de Waardenburg, surdez e despigmentação de alguns pontos do cabelo vêm juntos.