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Ciência

Como a água vai parar dentro do coco?

O coco é uma drupa, a mesma categoria de fruto à qual pertencem o pêssego, a ameixa e a azeitona.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2022, 16h18
Ilustração de cientistas colocando água no coco.
 (Ana Kozuki/Superinteressante)
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Não tem segredo: o coco já se forma com a água dentro. O coqueiro absorve água pela raiz e põe dentro da fruta durante sua formação. O interessante é o porquê.

Alguns frutos têm um único caroço no centro, e esse caroço fica bem aderido à polpa ao redor. É o caso do pêssego, da ameixa ou da azeitona, classificados pelos botânicos como drupas. Dentro do caroço, há um material nutritivo chamado endosperma, que alimenta o embrião da bebê planta. Ao redor dele, fica um revestimento protetor chamado endocarpo (a “parede” do caroço).

Não parece, mas o coco é uma drupa. A água é o endosperma; a massa branquinha comestível reveste a parede interna do endocarpo. Tudo que o ser humano consome está dentro da semente. Nos primeiros estágios da formação do fruto (coco verde), há basicamente só líquido. Ele é mais denso, e há pouco material branco. Mais tarde, o líquido se separa entre água e camada branca sólida, e a água quase some (coco marrom).

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Pergunta de Viviane Soares de Oliveira, Cotia, SP

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Fonte: texto “Botany of the coconut palm”, no site da Biodiversity International.

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Biologia
BOTÂNICA
Ciência
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