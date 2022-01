Como a água vai parar dentro do coco?

Não tem segredo: o coco já se forma com a água dentro. O coqueiro absorve água pela raiz e põe dentro da fruta durante sua formação. O interessante é o porquê.

Alguns frutos têm um único caroço no centro, e esse caroço fica bem aderido à polpa ao redor. É o caso do pêssego, da ameixa ou da azeitona, classificados pelos botânicos como drupas. Dentro do caroço, há um material nutritivo chamado endosperma, que alimenta o embrião da bebê planta. Ao redor dele, fica um revestimento protetor chamado endocarpo (a “parede” do caroço).

Não parece, mas o coco é uma drupa. A água é o endosperma; a massa branquinha comestível reveste a parede interna do endocarpo. Tudo que o ser humano consome está dentro da semente. Nos primeiros estágios da formação do fruto (coco verde), há basicamente só líquido. Ele é mais denso, e há pouco material branco. Mais tarde, o líquido se separa entre água e camada branca sólida, e a água quase some (coco marrom).



Pergunta de Viviane Soares de Oliveira, Cotia, SP

Fonte: texto “Botany of the coconut palm”, no site da Biodiversity International.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram