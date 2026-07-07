Como aprender malabarismo? Um guia em quatro passos

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

A base certa

Tudo começa com a postura. Antes de começar os malabares, os pés devem estar fixos no chão, paralelos entre si. Os cotovelos ficam juntos à costela, com os bíceps e antebraços formando um ângulo de 90º. Você deve mover apenas os punhos e um pouco do antebraço para lançar as bolas para cima. Os ombros e a parte superior dos braços ficam parados.

Com uma bola

Compre (ou faça em casa) três bolas de cores diferentes entre si. Comece jogando uma única bola para cima e pegando-a com a mesma mão. Ela deve ser jogada alta o suficiente para ultrapassar a linha dos olhos, mas sem que o malabarista precise olhar para cima para acompanhá-la. Pratique com as duas mãos. Depois, tente jogar com uma mão e pegar com outra, alternando os lados.

Com duas bolas

Continua após a publicidade

Após se acostumar com o peso e movimento de transferência de uma bola, é hora de passar para duas. Segurando uma bola em cada mão, jogue uma delas para cima e pegue-a com a mesma mão. Quando a bola da mão direita estiver no alto, jogue a segunda, também pegando com a mesma mão. Esse movimento é chamado de “elevador”. Depois, faça o mesmo movimento cruzando as bolas – ou seja, jogando com uma mão e pegando com a outra.

Com três bolas

Comece com duas bolas na mão dominante (vamos chamá-las de 1 e 3), e uma na outra (2). É nesse momento que as bolas coloridas fazem a diferença. A sequência de manobras deve ser: joga 1, joga 2, pega 1, joga 3, pega 2, pega 3. Ao final do movimento, as duas bolas que começaram na mão dominante devem estar na mão oposta, e vice-versa. Treine os malabares dos dois lados, até transformá-los em um movimento contínuo.

O circo chegou

Existem bolas especializadas para malabarismo à venda. Mas você também pode fazê-las em casa, usando bexigas coloridas recheadas de arroz, farinha ou alpiste.

Continua após a publicidade

O padrão ensinado acima é chamado “cascata”, considerado o malabarismo fundamental. Mas existem diferentes tipos (chuveiro, fonte, coluna etc.) e objetos (claves, aros, pratos etc.)

É normal deixar (muitas) bolas caírem nas primeiras tentativas. Mas qualquer um pode aprender: o malabarismo exige paciência e prática, e o nível de progressão varia de acordo com o aluno

Para aprender malabarismos mais avançados (com mais bolas, ou de diferentes padrões e objetos), considere fazer aulas de circo. Além da didática, elas garantem maior segurança.

Como adestrar o seu cão em casa? Veja 9 dicas

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Fonte: Fafá Coelho, artista e fundador da Escola Circo dos Bichos Doidos.