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Comportamento

Como aprender malabarismo? Um guia em quatro passos

Aprenda o truque para impressionar na roda de amigos.

Por Maria Clara Rossini 7 jul 2026, 12h00
Três bolinhas de malabarismo coloridas alinhadas horizontalmente sobre um fundo azul. A primeira é vermelha e azul, a do meio é amarela e verde, e a última é amarela, azul, preta e vermelha.
 (Claudia Nass/Getty Images)
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A base certa

Ilustração de uma palhaça sorridente com maquiagem colorida, cabelo azul-esverdeado preso em um rabo de cavalo alto, blusa laranja com botões e laço, calça listrada e xadrez, e sapatos rosa e amarelos. O fundo é rosa com estrelas e cruzes, e uma faixa laranja na parte inferior.
(Natalia Gouvea/Superinteressante)

Tudo começa com a postura. Antes de começar os malabares, os pés devem estar fixos no chão, paralelos entre si. Os cotovelos ficam juntos à costela, com os bíceps e antebraços formando um ângulo de 90º. Você deve mover apenas os punhos e um pouco do antebraço para lançar as bolas para cima. Os ombros e a parte superior dos braços ficam parados.

Com uma bola

Ilustração de uma palhaça com maquiagem colorida, cabelo azul-turquesa preso em rabo de cavalo, e roupa laranja, rosa e azul. Uma linha tracejada verde atravessa seus olhos, e um círculo amarelo está à esquerda da cabeça. O fundo é rosa com brilhos.
(Natalia Gouvea/Superinteressante)

Compre (ou faça em casa) três bolas de cores diferentes entre si. Comece jogando uma única bola para cima e pegando-a com a mesma mão. Ela deve ser jogada alta o suficiente para ultrapassar a linha dos olhos, mas sem que o malabarista precise olhar para cima para acompanhá-la. Pratique com as duas mãos. Depois, tente jogar com uma mão e pegar com outra, alternando os lados.

Com duas bolas

Ilustração de uma palhaça sorridente com cabelo azul-turquesa preso, maquiagem colorida no rosto, blusa laranja com botões e calça listrada e xadrez em tons vibrantes. Ela tem brincos de estrela e as mãos abertas, em um fundo rosa com estrelas e bolas de malabarismo.
(Natalia Gouvea/Superinteressante)
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Após se acostumar com o peso e movimento de transferência de uma bola, é hora de passar para duas. Segurando uma bola em cada mão, jogue uma delas para cima e pegue-a com a mesma mão. Quando a bola da mão direita estiver no alto, jogue a segunda, também pegando com a mesma mão. Esse movimento é chamado de “elevador”. Depois, faça o mesmo movimento cruzando as bolas – ou seja, jogando com uma mão e pegando com a outra.

Com três bolas

Ilustração de duas mãos abertas, com uma bola roxa na palma da mão direita. Acima, uma bola amarela e uma azul flutuam, conectadas por setas tracejadas que indicam movimento entre elas e para as mãos, em um fundo rosa com estrelas e brilhos.
(Natalia Gouvea/Superinteressante)

Comece com duas bolas na mão dominante (vamos chamá-las de 1 e 3), e uma na outra (2). É nesse momento que as bolas coloridas fazem a diferença. A sequência de manobras deve ser: joga 1, joga 2, pega 1, joga 3, pega 2, pega 3. Ao final do movimento, as duas bolas que começaram na mão dominante devem estar na mão oposta, e vice-versa. Treine os malabares dos dois lados, até transformá-los em um movimento contínuo.

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O circo chegou

Existem bolas especializadas para malabarismo à venda. Mas você também pode fazê-las em casa, usando bexigas coloridas recheadas de arroz, farinha ou alpiste.

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O padrão ensinado acima é chamado “cascata”, considerado o malabarismo fundamental. Mas existem diferentes tipos (chuveiro, fonte, coluna etc.) e objetos (claves, aros, pratos etc.)

É normal deixar (muitas) bolas caírem nas primeiras tentativas. Mas qualquer um pode aprender: o malabarismo exige paciência e prática, e o nível de progressão varia de acordo com o aluno

Para aprender malabarismos mais avançados (com mais bolas, ou de diferentes padrões e objetos), considere fazer aulas de circo. Além da didática, elas garantem maior segurança.

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Fonte: Fafá Coelho, artista e fundador da Escola Circo dos Bichos Doidos.

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