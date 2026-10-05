Como escolher uma armação de óculos?

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Material

Os de titânio costumam ser os mais caros, mas as opções de aço inox e outros metais não deixam a desejar. As armações de acetato deformam com o tempo, mas isso não é um problema: basta esquentá-las para moldá-las novamente. Evite o plástico – a armação desse tipo não suporta todas as lentes, e a pintura descasca com facilidade.

Formato

Óculos com formatos opostos aos rostos tendem a balancear as feições. A escolha depende das características que você quer destacar: os óculos redondos acentuam o formato de rostos redondos e

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amenizam as linhas retas dos rostos quadrados. O oposto vale para as armações quadradas em faces redondas e quadradas. Experimente todos os modelos.

Medidas

A medida da ponte que conecta os dois lados da armação é a mais importante: ela deve estar firme no nariz, sem deixar os óculos deslizarem para a frente. Caso isso aconteça, os olhos sairão do centro óptico da lente com frequência, comprometendo toda a visão. A dobrinha da haste deve estar bem em cima da orelha, sem ser longa ou curta demais.

Estilo

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Armações coloridas e espessas transmitem descontração, enquanto óculos sem armação visível são percebidos como sóbrios e discretos. Os de gatinho são associados a jovialidade, enquanto os pequenos com lente redonda transmitem a imagem de alguém experiente. Não são regras escritas em pedra, mas podem ajudar a guiar a escolha.

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Para saber mais

Armações de plástico costumam ter o suporte do nariz pintado. Já as de acetato geralmente têm o suporte transparente. É uma boa forma de diferenciar os materiais.

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Higienize a armação e as lentes com água e sabão neutro. Todo tipo de óculos deve ser lavado com água doce após uma visita à praia, para tirar o sal e prolongar sua vida útil.

Evite deixar os óculos no porta-luvas do carro. O veículo pode esquentar bastante no sol, comprometendo a durabilidade das lentes e deformando a armação.

Os lunetiers são profissionais especializados em fabricar armações artesanalmente. Se você busca óculos personalizados e únicos, considere contratar esse serviço.

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Fonte: Miguel Zabotinsky, lunetier da Fuel Eyewear.