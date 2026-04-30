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Tecnologia

Como fazer melhores pesquisas no Google

Está com a impressão de que os resultados do Google pioraram? Você não está sozinho.

Por Maria Clara Rossini 30 abr 2026, 12h00
Ilustração 3D de um robozinho com uma lupa fazendo uma pesquisa com um computador.
 (Growtika/Unsplash)
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Como fazer melhores pesquisas no Google Priorizar nos meus resultados Google

Escolhido a dedo

Ilustração, em fundo branco, de uma mão jogando bolinhas marcadas com logotipos de empresas de tecnologia.
(Ana Elisa Granziera/Superinteressante)

Para receber resultados de uma fonte específica, digite “site:” seguido de parte da URL. Se quiser informações sobre vacinas apenas de sites do governo, por exemplo, use “site:gov.br vacinação”. Para excluir os resultados de algum site, basta adicionar o sinal de menos: “-site:gov.br”.

Uma pechincha

Ilustração, em fundo branco, de uma bola de cristal com a logomarca do Google. Ao lado, vê-se algumas cartas marcadas com o símbolo de cifrão.
(Ana Elisa Granziera/Superinteressante)

Em sites de compras, geralmente há a opção de filtrar os produtos por faixa de preço. E se desse para fazer isso levando em conta vários sites de uma vez? No Google, digite aquilo que você quer comprar seguido do valor menor, dois pontos, e o valor maior. Exemplo: “tapete R$500..R$800”. Só irão aparecer produtos nesse intervalo.

Ao pé da letra

Ilustração cômica, em fundo branco, da letra G, com braços e pernas, segurando um arco e flecha.
(Ana Elisa Granziera/Superinteressante)
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Esse é o nome autoexplicativo de um dos dispositivos do Google. Para acessá-lo, basta clicar em “Ferramentas” → “Todos os resultados” → “Ao pé da letra”. Dessa forma, só serão mostradas páginas que contenham exatamente o que você pesquisou, sem sinônimos ou interpretações. Também funciona se você colocar a frase entre aspas na barra de pesquisa.

Direto ao ponto

Ilustração, em fundo branco, de um antigo arquivo de matal com três grandes gavetas.
(Ana Elisa Granziera/Superinteressante)

Alguns formatos de arquivo não costumam aparecer nos resultados de buscas. Para encontrar um PDF, por exemplo, digite “filetype:pdf”. O mesmo vale para documentos do Word (doc), PowerPoint (ppt), entre outros. Já para especificar o período dos resultados, digite “before:” (antes de) ou “after:” (depois de) seguido do ano.

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Para saber mais: Bibliotecário digital

Os resumos de IA do Google reduziram pela metade os cliques em links. Tome cuidado: eles podem apresentar informações erradas ou de fontes duvidosas.

O asterisco é o coringa da busca. Se você esqueceu uma palavra em um título ou quer explorar possibilidades de pesquisa, digite algo como “O * dos Anéis”.

A grande vantagem de conhecer os macetes de pesquisas é usá-los juntos. Você pode digitar “filetype:pdf “vacinação” site:gov.br before:2020” se quiser um documento muito específico. Todas as regras explicadas acima continuam valendo.

 

90% do tráfego de busca na internet passa pelo Google. Mas ele não é a única opção. Experimente ferramentas alternativas, como DuckDuckGo e Brave Search.

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TAGS:
Google
pesquisa
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