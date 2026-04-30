Como fazer melhores pesquisas no Google
Está com a impressão de que os resultados do Google pioraram? Você não está sozinho.
Escolhido a dedo
Para receber resultados de uma fonte específica, digite “site:” seguido de parte da URL. Se quiser informações sobre vacinas apenas de sites do governo, por exemplo, use “site:gov.br vacinação”. Para excluir os resultados de algum site, basta adicionar o sinal de menos: “-site:gov.br”.
Uma pechincha
Em sites de compras, geralmente há a opção de filtrar os produtos por faixa de preço. E se desse para fazer isso levando em conta vários sites de uma vez? No Google, digite aquilo que você quer comprar seguido do valor menor, dois pontos, e o valor maior. Exemplo: “tapete R$500..R$800”. Só irão aparecer produtos nesse intervalo.
Ao pé da letra
Esse é o nome autoexplicativo de um dos dispositivos do Google. Para acessá-lo, basta clicar em “Ferramentas” → “Todos os resultados” → “Ao pé da letra”. Dessa forma, só serão mostradas páginas que contenham exatamente o que você pesquisou, sem sinônimos ou interpretações. Também funciona se você colocar a frase entre aspas na barra de pesquisa.
Direto ao ponto
Alguns formatos de arquivo não costumam aparecer nos resultados de buscas. Para encontrar um PDF, por exemplo, digite “filetype:pdf”. O mesmo vale para documentos do Word (doc), PowerPoint (ppt), entre outros. Já para especificar o período dos resultados, digite “before:” (antes de) ou “after:” (depois de) seguido do ano.
Para saber mais: Bibliotecário digital
Os resumos de IA do Google reduziram pela metade os cliques em links. Tome cuidado: eles podem apresentar informações erradas ou de fontes duvidosas.
O asterisco é o coringa da busca. Se você esqueceu uma palavra em um título ou quer explorar possibilidades de pesquisa, digite algo como “O * dos Anéis”.
A grande vantagem de conhecer os macetes de pesquisas é usá-los juntos. Você pode digitar “filetype:pdf “vacinação” site:gov.br before:2020” se quiser um documento muito específico. Todas as regras explicadas acima continuam valendo.
90% do tráfego de busca na internet passa pelo Google. Mas ele não é a única opção. Experimente ferramentas alternativas, como DuckDuckGo e Brave Search.