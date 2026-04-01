Como funciona o teste de bioimpedância?

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Introdução A bioimpedância é uma técnica que usa corrente elétrica para estimar sua composição corporal (músculo, gordura, água). Entenda como funciona, por que o número da balança não diz tudo e as limitações do aparelho. Descubra como usar os resultados a seu favor e quem deve evitar o teste.

Principais Tópicos





Descubra como a bioimpedância estima sua composição corporal (músculo, gordura, água) de forma indolor. Entenda por que o peso da balança pode ser enganoso e a técnica oferece mais detalhes. Conheça as limitações do método: os resultados são estimativas e podem variar pela hidratação. Saiba que a bioimpedância é mais útil para comparar seu progresso ao longo do tempo. Verifique quem não deve fazer o teste, como grávidas e pessoas com implantes metálicos.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O aparelho aplica uma corrente elétrica indolor e imperceptível que viaja pelo seu corpo e analisa o quanto de resistência há pelo caminho. Assim, ele consegue estimar o total de músculo, de gordura e de água no seu shape.

A eletricidade viaja mais facilmente na água; nos nossos tecidos, o líquido fica armazenado principalmente nos músculos. Dessa forma, grosso modo, quanto menos resistência a corrente sofre, mais músculos e H2O há no corpo; o oposto indica a presença de mais gordura.

A técnica é útil porque o número na balança convencional, por si só, não diz muita coisa: ganhar massa magra aumenta a cifra e não significa que uma pessoa engordou. Da mesma forma, se você notar que seu peso diminuiu 1 kg de um dia para o outro, não se engane: a maior parte é perda de água.

Dito isso, ela tem suas limitações, por vários motivos. A proporção de massa magra e gorda é uma estimativa embasada, mas nem sempre totalmente precisa. A quantidade de água no nosso corpo é extremamente variável e muda de acordo com vários fatores (total de líquido ingerido, horário do dia, nível de atividade física e suor, retenção, ciclo menstrual etc.).

O recomendado é que a bioimpedância seja usada a título de comparação, ou seja, que o teste seja feito regularmente e comparado, criando assim uma progressão. Um resultado isolado não diz muita coisa.

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E essa análise é melhor combinada com técnicas de antropometria feitas por profissionais: as medições de circunferências corporais com fita métrica e das “dobras” de gordura com um adipômetro (o utensílio que “belisca” os pneuzinhos).

Por fim, vale lembrar: mulheres grávidas e pessoas com partes metálicas no corpo (marca-passo e próteses, por exemplo) não devem fazer o teste de bioimpedância.

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Pergunta de Renato Antoniassi, de São Paulo (SP)

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