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Tecnologia

Como funciona um QR code?

O celular segue uma ordem para ler o QR code. No infográfico, veja o que cada quadradinho significa.

Por Maria Clara Rossini, Leo Caparroz 15 dez 2022, 18h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto de uma mulher segurando um celular com a imagem de um QR Code na tela.
 (shih-wei/Getty Images)
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Não é diferente de um código de barras: ele guarda um conjunto de informações (geralmente letras compondo um link) ao qual você tem acesso quando escaneia a imagem com o celular. Enquanto o código de barras muda a distância e largura das barras para codificar informações específicas, o QR code faz o mesmo com base na organização dos quadrados. 

O celular começa a ler o código no canto inferior direito – em que não há aqueles quadrados grandes. Chamados de “marcadores de posição”, eles servem para assegurar que seu QR code seja legível e único mesmo de ponta cabeça. A partir daí, segue uma ordem específica para ler os quadradinhos pequenos, os “módulos”. Abaixo, veja o que cada posição do QR codifica.

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Ilustração de um QR Code.
(Arte/Superinteressante)
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  1. A leitura começa com os quatro quadradinhos do canto inferior direito. Eles apontam como o conjunto está codificado (se são números, letras, byte, kanji…). A leitura é sempre feita de duas em duas colunas.
  2. Esses quadrados indicam quantos caracteres tem a mensagem – se será um link curto ou um código gigante de pix, por exemplo.
  3. Esses módulos guardam a mensagem em si. O celular lê esses quadradinhos em blocos de 4×2, seguindo um zigue-zague, e descobre o que o conjunto quer dizer.
  4. A quarta posição é basicamente um buraco vazio que indica que a mensagem acabou. São como os códons de parada do DNA, que marcam o fim de uma proteína. Mesmo que o módulo 2 tenha informado quantos caracteres a mensagem tem, o 4 funciona como uma linha de chegada.
  5. Os últimos módulos fazem parte de um esquema complexo de correção de erro. Isso garante que, mesmo que o QR code esteja sujo ou danificado, o celular ainda seja capaz de ler a mensagem.
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TAGS:
CÓDIGO DE BARRAS
Tecnologia
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