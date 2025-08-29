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Como ler artigos científicos – para iniciantes

Quer saber de onde saem as informações científicas? Confira este guia para entender pesquisas sem se perder nas entrelinhas.

Por Maria Clara Rossini 29 ago 2025, 12h00 | Atualizado em 1 set 2025, 11h34
Imagem de livros científicos abertos e empilhados.
 (juststock/Getty Images)
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1. Conheça a estrutura

Ilustração, em fundo rosa, de um quebra-cabeça de cinco peças.
(Purin Naka/Superinteressante)

Artigos geralmente seguem um roteiro pronto: o abstract resume a pesquisa; a introdução apresenta o contexto e estudos anteriores sobre o tema; a metodologia descreve o passo a passo dos cientistas; o resultado mostra o que foi obtido; por fim, a conclusão dá espaço à interpretação dos autores com base no conhecimento existente.

2. Atenção ao método

Ilustração, em fundo azul, de ensaios de laboratórios.
(Purin Naka/Superinteressante)

Verificar a metodologia é fundamental para evitar conclusões precipitadas – especialmente na área da saúde. Resultados obtidos em células isoladas, por exemplo, nem sempre se aplicam ao corpo humano. Verifique se o estudo foi feito em laboratório, em animais, com poucas pessoas ou em uma amostra populacional ampla.

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3. Procure metanálises

Ilustração, em fundo rosa, de um liquidificador triturando papéis.
(Purin Naka/Superinteressante)

Para entender o que a ciência já sabe sobre um determinado assunto, busque por artigos do tipo metanálise. Eles reúnem e analisam os resultados de diversas pesquisas anteriores, como se fossem um “resumão” de determinado ​​ assunto. As metanálises costumam ser mais confiáveis do que estudos isolados para compreender o consenso científico.

4. Tenha senso crítico

Ilustração, em fundo verde, de um personagem em formato de amendoim segurando um cartaz.
(Purin Naka/Superinteressante)
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Pesquisadores devem declarar possíveis conflitos de interesses. Isso ocorre, por exemplo, quando trabalham para empresas do setor estudado — ou quando essas empresas financiam a pesquisa. Se um artigo diz que amendoim traz benefícios para os rins, mas foi financiado por uma produtora de amendoim, faz sentido questionar os resultados.

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Seja cri-cri

Não faltam influencers usando pesquisas para defender teses duvidosas ou vender produtos. Leia o estudo original e procure a opinião de cientistas da área.

Uma única pesquisa não muda o consenso científico. Mesmo que um artigo apresente resultados inovadores, eles devem ser reproduzidos para virar uma teoria robusta.

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Verifique se a pesquisa foi publicada em um periódico de qualidade. Um indicativo disso é o Fator de Impacto, que mostra a média de citações dos artigos. Também é importante que o artigo tenha sido revisado por outros cientistas.

Diferencie os dados objetivos de opinião. Pesquisadores podem extrapolar seus resultados. Procure a opinião de especialistas que não participaram do estudo.

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Manual
pesquisa científica
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