Como ler artigos científicos – para iniciantes
Quer saber de onde saem as informações científicas? Confira este guia para entender pesquisas sem se perder nas entrelinhas.
1. Conheça a estrutura
Artigos geralmente seguem um roteiro pronto: o abstract resume a pesquisa; a introdução apresenta o contexto e estudos anteriores sobre o tema; a metodologia descreve o passo a passo dos cientistas; o resultado mostra o que foi obtido; por fim, a conclusão dá espaço à interpretação dos autores com base no conhecimento existente.
2. Atenção ao método
Verificar a metodologia é fundamental para evitar conclusões precipitadas – especialmente na área da saúde. Resultados obtidos em células isoladas, por exemplo, nem sempre se aplicam ao corpo humano. Verifique se o estudo foi feito em laboratório, em animais, com poucas pessoas ou em uma amostra populacional ampla.
3. Procure metanálises
Para entender o que a ciência já sabe sobre um determinado assunto, busque por artigos do tipo metanálise. Eles reúnem e analisam os resultados de diversas pesquisas anteriores, como se fossem um “resumão” de determinado assunto. As metanálises costumam ser mais confiáveis do que estudos isolados para compreender o consenso científico.
4. Tenha senso crítico
Pesquisadores devem declarar possíveis conflitos de interesses. Isso ocorre, por exemplo, quando trabalham para empresas do setor estudado — ou quando essas empresas financiam a pesquisa. Se um artigo diz que amendoim traz benefícios para os rins, mas foi financiado por uma produtora de amendoim, faz sentido questionar os resultados.
Seja cri-cri
Não faltam influencers usando pesquisas para defender teses duvidosas ou vender produtos. Leia o estudo original e procure a opinião de cientistas da área.
Uma única pesquisa não muda o consenso científico. Mesmo que um artigo apresente resultados inovadores, eles devem ser reproduzidos para virar uma teoria robusta.
Verifique se a pesquisa foi publicada em um periódico de qualidade. Um indicativo disso é o Fator de Impacto, que mostra a média de citações dos artigos. Também é importante que o artigo tenha sido revisado por outros cientistas.
Diferencie os dados objetivos de opinião. Pesquisadores podem extrapolar seus resultados. Procure a opinião de especialistas que não participaram do estudo.