Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Para experimentos em áreas como psicologia ou economia – em que qualquer pessoa saudável é apta a participar –, o jeito é ficar de olho nos sites e redes de universidades e institutos de pesquisa.

Universitários têm mais chances, já que, frequentemente, os pesquisadores procuram gente no próprio campus, com cartazes ou e-mails de divulgação disparados para os alunos (este Oráculo, diga-se, já foi recrutado assim).

Já se o objetivo é testar um novo tratamento médico, os candidatos precisam ser pacientes já diagnosticados com a doença em questão. Quem não melhora com terapias existentes e quer usar uma experimental tem ajuda dos médicos para descobrir se há algum ensaio clínico aceitando candidatos.

Por fim, há os testes com vacinas e drogas para problemas mais comuns, como dores crônicas na cabeça ou lombar, colesterol alto, pressão alta, taquicardia, covid etc. Para se voluntariar, você preenche uma ficha no site de alguma das organizações representativas de pesquisa clínica (ORPCs).

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Esses são os laboratórios privados terceirizados que conduzem testes para farmacêuticas e centros de pesquisa públicos. Ensaios clínicos ainda são raros no Brasil, algo que a Abracro – associação que congrega as ORPCs – atribui à lentidão dos órgãos regulatórios.