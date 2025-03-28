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Sociedade

Como me candidato para um júri popular?

O processo varia de estado para estado. Veja o caminho das pedras para se tornar um jurado.

Por Bruno Carbinatto 28 mar 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Ilustração, em fundo verde, de uma garota, de pé, sendo observada por três pessoas sentadas, pedindo voto para eleição de um júri.
 (Gabi Tozati/Superinteressante)
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O processo varia de estado para estado, mas, em geral, as próprias varas publicam editais para orientar cidadãos que queiram ser voluntários, e a inscrição costuma ser feita por um formulário online. Também dá para procurar o fórum da sua cidade e manifestar interesse.

Qualquer pessoa maior de 18 anos, sem antecedentes criminais e com título de eleitor em dia pode ser jurada, com algumas exceções (políticos eleitos, membros das polícias e forças de segurança e integrantes do Judiciário).

Não dá para se inscrever para um julgamento específico, claro, só deixar seu nome à disposição para um futuro caso. E só se inscrever também não garante a participação. O nome dos voluntários vai para uma lista oficial, que geralmente conta também com os dados de muitas outras pessoas cujos nomes foram aleatoriamente entregues por órgãos como universidades ou o Tribunal Eleitoral.] Toda vez que um julgamento é agendado, são sorteados 25 indivíduos para comparecer ao fórum, dos quais sete serão selecionados em uma segunda rodada. Não dá para escapar: o comparecimento é obrigatório. No Brasil, vale lembrar, só crimes dolosos contra a vida vão à júri popular, como homicídios.

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Pergunta de Alice Souza, via e-mail

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Fontes: Rafael Valentini e Rafael Paiva, advogados criminalistas, e Jenifer Moraes, professora de Direito Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

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