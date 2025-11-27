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Comportamento

Como não cair em ciladas da Black Friday

Em 2024, o site Reclame Aqui bateu recorde na Black Friday: foram mais de 14 mil queixas registradas. Confira essas dicas para um dia tranquilo de compras

Por Maria Clara Rossini 27 nov 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de quatro etiquetas brancas com um cordão sobre um fundo preto com a inscrição: 'Black Friday', em letras vermelhas e pretas.
 (DBenitostock/Getty Images)
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Como não cair em ciladas da Black Friday Priorizar nos meus resultados Google

De olho nos marketplaces

Ilustração, em fundo azul, de um computador com a tela num site de compras on-line.
(Laura Trchnn/Superinteressante)

Marketplaces são plataformas que anunciam produtos de várias lojas. Leia-se: Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, Magalu… O nome confere credibilidade, mas nem sempre os produtos saem daquela marca. O bloco “vendido e entregue por” revela de qual loja você de fato está comprando. Golpistas criam lojas falsas às vésperas da Black, adicionando vendas e comentários fake. Cheque a data de criação das lojas antes de comprar.

Cartão ou PIX?

Ilustração, em fundo azul, de um poste com duas placas de sinalização em formato de seta. Na placa de cima, apontando para direita, vê-se um ícone de smartphone. Na placa de baixo, apontando para esquerda, vê-se um ícone de cartão e outro de telefone.
(Laura Trchnn/Superinteressante)

Ambos são válidos. Se for no cartão, faça operações em carteiras digitais, como PagSeguro ou PayPal. Evite colocar seus dados direto no site da loja. Se possível, use um cartão virtual, que expira depois de algumas horas. O PIX é um método seguro, mas estornar o valor caso você transfira para um golpista é um processo bem burocrático. Verifique todas as informações e pense duas vezes antes de apertar o botão.

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Mestres da imitação

Ilustração, em fundo azul, de um computador com a tela num site de compras on-line.
(Laura Trchnn/Superinteressante)

Phishing é o nome dado à prática de criar sites falsos que se passam por outros, com o mesmo nome, logomarca e design do original. Eles chegam a você por meio de SMS, e-mail ou WhatsApp, ou até como post patrocinado no Google. Em vez de clicar nesses links, escreva o endereço do site diretamente na barra de navegação.

Montanha-russa de preços

Ilustração, em fundo azul, de um carrinho de montanha-russa descendo pelos trilho carregando etiquetas de preços.
(Laura Trchnn/Superinteressante)
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Um clichê, mas que vale a menção: as lojas aumentam o preço dos produtos antes da Black Friday para que as ofertas pareçam mais atrativas. Para evitar cair nessa, monitore preços em sites como Buscapé. Também fique ligado no carrinho de compras: alguns produtos aumentam de preço quando vão parar lá.

Siga

Algumas lojas usam IA para criar imagens de modelos usando o produto. Verifique se há fotos isoladas, que mostrem detalhes do item, para não se frustrar em casa.

Desconfie de mensagens e e-mails que pedem o pagamento de mais taxas, do tipo “seu pagamento não foi autorizado” ou “sua compra precisa de frete extra”. Pode ser golpe. Verifique diretamente no site oficial.

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Tire print do anúncio no site, foto do produto, prazo de entrega e o que mais conseguir no ato da compra. As lojas podem editar essas informações posteriormente. As imagens servirão de evidência caso você tenha algum problema com a compra.

Caso tenha problema com a compra, tente resolver com a loja ou poste a queixa no Reclame Aqui. Deixe o Procon, mais lento,
como última alternativa.

Fonte: Carlos Rafael Gimenes das Neves, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)

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Black Friday
Dicas
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