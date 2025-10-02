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Ciência

Como não esquecer de (quase) nada

Já sofreu para decorar um discurso ou uma matéria para a escola? Estas dicas são para você.

Por Bela Lobato 2 out 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Fotografia de esferas multicoloridas navegando em um labirinto circular de vidro em um fundo azul.
 (Eugene Mymrin/Getty Images)
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Quem nunca teve dificuldade de lembrar datas, decorar discursos ou aprender uma matéria na noite anterior da prova? Se você se identificou, separamos cinco dicas para turbinar sua memória.

  • Imagem e ação
Ilustração, em fundo azul, de um alienígena falando sobre dinheiro. Acima dele, um disco voador projetando uma luza verde sobre ele.
(Kézia Mausolf/Superinteressante)

Relacione a informação a algo mais memorável. Vale usar rimas ou inventar histórias. E pode abusar da criatividade: para lembrar dos nomes das suas vizinhas Márcia e Leila, imagine marcianos (Márcia) participando de um leilão (Leila) – uma cena bem mais fácil de ficar grudada na mente. Quanto mais absurdo, melhor.

  • Iniciais
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Ilustração, em fundo azul, de uma mulher carregando uma bandeja com uma tigela de sopa, cachos de uva e duas bolotas de carvalho.
(Kézia Mausolf/Superinteressante)

Para memorizar sequências,  associe as iniciais de cada item a uma palavra ou frase com contexto. A ordem dos planetas do Sistema Solar (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) pode ser associada à frase “Minha Velha Traga Meu Jantar: Sopa, Uva e Nozes”. Dessa forma, dá para memorizar até as casas decimais do pi.

  • Palácio da memória
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Ilustração, em fundo azul, de uma garota saindo de um labirinto de plantas. Ela veste um short azul e uma camiseta vermelha com um ponto de interrogação amarelo.
(Kézia Mausolf/Superinteressante)

Bom para decorar discursos. Você deve pensar em um ambiente – como a rua da sua casa – e associar cada parte do lugar com o que precisa ser lembrado: no passeio mental, a primeira casa faz referência a uma memória, o boteco da esquina à outra, e assim por diante. Experimente usar a técnica para repassar os tópicos de uma apresentação.

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  • Faça você mesmo
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Ilustração, em fundo azul, de um peixe prateado em cima dos números dois e três.
(Kézia Mausolf/Superinteressante)

Esse é o método mais avançado da lista. Nele, você deve criar um sistema próprio, associando números a palavras fáceis de lembrar – usando rimas, por exemplo. Um pode ser atum; dois vira arroz; e três é xadrez. Use isso para visualizações. Se quiser lembrar que a China é o terceiro país mais extenso do mundo, imagine o Xi Jinping jogando xadrez.

     

    Memória de elefante

    • O sono é quando o cérebro consolida memórias recentes e frágeis no HD de longo prazo. As noites maldormidas prejudicam a concentração e a memorização.
    • Quebre informações longas em trechos menores, como fazemos com o número do CPF. A mochila do trabalho fica assim: escova e pasta; agenda e caneta; marmita e fruta.
    • Anote no papel. Escrever à mão é mais eficiente para a memorização.  Traçar as letras estimula mais regiões no cérebro, o que ajuda a fixar a informação.
    • Escolha bem aquilo que você quer memorizar. Nosso cérebro não é feito para lembrar de tudo. Nem precisa: dê atenção às informações que você quer guardar na memória.
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    Dicas
    Memória
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