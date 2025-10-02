Como não esquecer de (quase) nada

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Quem nunca teve dificuldade de lembrar datas, decorar discursos ou aprender uma matéria na noite anterior da prova? Se você se identificou, separamos cinco dicas para turbinar sua memória.

Imagem e ação

Relacione a informação a algo mais memorável. Vale usar rimas ou inventar histórias. E pode abusar da criatividade: para lembrar dos nomes das suas vizinhas Márcia e Leila, imagine marcianos (Márcia) participando de um leilão (Leila) – uma cena bem mais fácil de ficar grudada na mente. Quanto mais absurdo, melhor.

Iniciais

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Para memorizar sequências, associe as iniciais de cada item a uma palavra ou frase com contexto. A ordem dos planetas do Sistema Solar (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno) pode ser associada à frase “Minha Velha Traga Meu Jantar: Sopa, Uva e Nozes”. Dessa forma, dá para memorizar até as casas decimais do pi.

Palácio da memória

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Bom para decorar discursos. Você deve pensar em um ambiente – como a rua da sua casa – e associar cada parte do lugar com o que precisa ser lembrado: no passeio mental, a primeira casa faz referência a uma memória, o boteco da esquina à outra, e assim por diante. Experimente usar a técnica para repassar os tópicos de uma apresentação.

Faça você mesmo

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Esse é o método mais avançado da lista. Nele, você deve criar um sistema próprio, associando números a palavras fáceis de lembrar – usando rimas, por exemplo. Um pode ser atum; dois vira arroz; e três é xadrez. Use isso para visualizações. Se quiser lembrar que a China é o terceiro país mais extenso do mundo, imagine o Xi Jinping jogando xadrez.

Memória de elefante

O sono é quando o cérebro consolida memórias recentes e frágeis no HD de longo prazo. As noites maldormidas prejudicam a concentração e a memorização.

Quebre informações longas em trechos menores, como fazemos com o número do CPF. A mochila do trabalho fica assim: escova e pasta; agenda e caneta; marmita e fruta.

Anote no papel. Escrever à mão é mais eficiente para a memorização. Traçar as letras estimula mais regiões no cérebro, o que ajuda a fixar a informação.

Escolha bem aquilo que você quer memorizar. Nosso cérebro não é feito para lembrar de tudo. Nem precisa: dê atenção às informações que você quer guardar na memória.

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