Como se coloca o gelo da pista de patinação artística?
A preparação da pista pode levar dias ou semanas. Entenda o que há por baixo do gelo.
Os esportes exigem diferentes especificações de gelo. Uma pista de hockey, por exemplo, tem espessura, maciez e temperatura diferentes de uma pista de patinação de velocidade. A pista de patinação artística é a mais espessa e macia de todas, para absorver o impacto dos saltos dos atletas.
O que todas têm em comum é a estrutura por baixo do gelo. Ele fica em cima de um suporte de concreto por onde passa uma rede de canos. Dentro dos tubos circula um fluido refrigerante, como o etilenoglicol ou uma solução salmoura, para esfriar o concreto. Esse fluido tem propriedades anticongelantes, permitindo que a substância continue circulando mesmo em temperaturas abaixo de zero.
Os canos são dispostos em zigue-zague, abrangendo toda a pista. Por meio de um sistema de refrigeração ajustado manualmente, a substância nos canos é resfriada até que o concreto atinja a temperatura de -9°C. A partir daí, a água (que se tornará gelo) começa a ser adicionada na pista.
O gelo não é feito com qualquer água. Para que a pista fique com aspecto limpo, ela deve ser feita com uma versão extremamente pura, chamada água deionizada. Os íons e moléculas naturais da água (como íons de cálcio, ferro e magnésio) são removidos, dando origem a um líquido cristalino com baixa condutividade elétrica.
Essa água é pulverizada por cima do concreto gelado. Depois de alguns minutos, ela congela formando uma finíssima camada de gelo. Esse processo é repetido até que o gelo atinja a espessura de alguns centímetros. Daí, a superfície é pintada para formar os escritos e marcações que aparentam estar embaixo do gelo. Geralmente aplica-se uma camada de tinta branca em toda a pista, além das linhas de marcação (necessárias no hockey, por exemplo) e o logotipo da arena – ou, no caso das pistas das Olimpíadas de Inverno, os anéis olímpicos. Depois, reinicia-se a pulverização da água.
Esse processo não resulta em um gelo totalmente uniforme. Por isso, após a etapa de pulverização, uma segunda máquina passa raspando o gelo, corrigindo imperfeições na superfície.
O gelo da patinação artística tem entre 4,5 cm e 5 cm de espessura e -3,5 ºC de temperatura. Já para o hockey são necessários de 2,5 cm a 3 cm de gelo à -5ºC. A patinação de velocidade também requer 2,5 cm a 3 cm de gelo, e a temperatura deve estar em torno de -6ºC.
Preparar uma pista de gelo do zero pode levar dias ou semanas. O processo é conduzido por especialistas chamados Ice Meisters, ou “mestres do gelo”.
Pergunta de @lucimara6463, via Instagram