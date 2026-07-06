Conexões: de Mairiporã à Amélie Poulain

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Mairiporã

Até os anos 1940, a cidade paulista se chamava “Juqueri”, uma planta local. “Mairiporã” foi uma sugestão do poeta Araújo Jorge e significa em tupi “água bonita de Maíra”, uma entidade mitológica. Nos anos 1950, foi um polo cinematográfico graças a…

Mario Civelli (1923-1993)

O italiano fundou em Mairiporã a Multifilmes, um estúdio de 50 mil metros quadrados. Ali foram feitos uma dúzia de filmes, mas a empresa faliu rápido. Dentre as produções, destaque para o primeiro longa brasileiro colorido, Destino em Apuros (1953), estrelado por…

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4 filmes sobre a ditadura militar brasileira

Paulo Autran (1922-2007)

Um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, Autran foi um dos vários artistas que se apresentou no La Vie en Rose, famosa casa noturna paulistana dos anos 1960. Por um tempo, o artista que fazia os cartazes das peças e shows da boate foi…

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Juarez Machado (1941-)

Premiado artista de Joinville (SC), já fez charges, um quadro de mímica no Fantástico e pinturas famosas no mundo todo. Mantém um ateliê em Paris desde os anos 1980. Ao visitá-lo, o cineasta Jean-Pierre Jeunet se inspirou para criar a estética de…

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

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A paleta de cores do filme se baseou no trabalho de Machado, e há quadros do pintor em cena. A atriz que viveu a Amélie criança é descendente de brasileiros. Quer mais ligações com o Brasil? O Le Germaine Poulain é um apê disponível para locação inspirado no filme. Fica no centro da cidade de São Paulo – vizinha de Mairiporã.

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