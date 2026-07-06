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Cultura

Conexões: de Mairiporã à Amélie Poulain

Acredite: dá para conectar a cidade paulista ao filme francês. Confira.

Por Rafael Battaglia 6 jul 2026, 14h00
Montagem com um portal de boas-vindas à cidade de Mairiporã, em azul, amarelo e vermelho, e o rosto da atriz Audrey Tautou, com cabelo curto e escuro, vestindo um suéter vermelho, olhando para a frente com expressão séria.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Mairiporã

Pórtico de entrada da cidade de Mairiporã, com as palavras Deus seja louvado, Bem-vindo a Mairiporã e Cidade Turística em destaque. Um caminhão e um carro trafegam pela rodovia, com casas e vegetação ao fundo sob céu azul.
(Divulgação/Reprodução)

Até os anos 1940, a cidade paulista se chamava “Juqueri”, uma planta local. “Mairiporã” foi uma sugestão do poeta Araújo Jorge e significa em tupi “água bonita de Maíra”, uma entidade mitológica. Nos anos 1950, foi um polo cinematográfico graças a…

Mario Civelli (1923-1993)

Três pôsteres de filmes antigos em estilo ilustração, produzidos pela Multifilmes S.A. O primeiro,
(Reprodução/Montagem sobre reprodução)

O italiano fundou em Mairiporã a Multifilmes, um estúdio de 50 mil metros quadrados. Ali foram feitos uma dúzia de filmes, mas a empresa faliu rápido. Dentre as produções, destaque para o primeiro longa brasileiro colorido, Destino em Apuros (1953), estrelado por…

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4 filmes sobre a ditadura militar brasileira

Paulo Autran (1922-2007)

Um homem de pele clara, cabelos grisalhos e rosto enrugado, sorri amplamente, com a mão direita apoiada na bochecha e um cigarro aceso entre os dedos. Ele veste uma camisa listrada em branco e vermelho. Retrato de Paulo Autran.
(Divulgação/Reprodução)

Um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos, Autran foi um dos vários artistas que se apresentou no La Vie en Rose, famosa casa noturna paulistana dos anos 1960. Por um tempo, o artista que fazia os cartazes das peças e shows da boate foi…

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Juarez Machado (1941-)

Homem idoso de barba grisalha e cabelo castanho, vestindo blusa preta, sorri para a câmera enquanto segura pincéis em cada mão, com os braços abertos. Ao fundo, há folhas de papel com desenhos de contorno de pessoas e objetos, fixadas na parede.
(Divulgação/Reprodução)

Premiado artista de Joinville (SC), já fez charges, um quadro de mímica no Fantástico e pinturas famosas no mundo todo. Mantém um ateliê em Paris desde os anos 1980. Ao visitá-lo, o cineasta Jean-Pierre Jeunet se inspirou para criar a estética de… 

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

Mulher de cabelo curto e escuro, com franja reta, veste um suéter vermelho texturizado e olha diretamente para frente com expressão séria. Ao fundo, uma rua borrada com edifícios claros e uma pessoa de casaco vermelho distante.
(Divulgação/Reprodução)
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A paleta de cores do filme se baseou no trabalho de Machado, e há quadros do pintor em cena. A atriz que viveu a Amélie criança é descendente de brasileiros. Quer mais ligações com o Brasil? O Le Germaine Poulain é um apê disponível para locação inspirado no filme. Fica no centro da cidade de São Paulo – vizinha de Mairiporã. 

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