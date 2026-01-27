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História

Conexões: de Nicolás Maduro ao Nikolas Ferreira

Os dois são conectados para além do nome parecido e da carreira política na América do Sul.

Por 27 jan 2026, 12h00 | Atualizado em 28 jan 2026, 10h32
Imagem do presidente da Venezuela Nicolás Maduro e do deputado federal Nicolas Ferreira.
 (divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Nicolás Maduro

Imagem do presidente da Venezuela Nicolás Maduro.
(Divulgação/Reprodução)

Capturado pelos EUA nos primeiros dias de 2026, Maduro nasceu em Caracas, capital da Venezuela. Em 2013, tornou-se presidente do país depois de Hugo Chávez. Seu pai era líder sindical, descendente de uma linhagem de…

Judeus sefarditas

Imagem com o mapa da Península Ibérica.
(beyhanyazar/Getty Images)

O nome vem da palavra em hebraico para a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. Designa os judeus que viveram na região desde o período romano até o final do século 15, quando foram expulsos pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, autorizado pela…

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Igreja Católica

Imagem da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
(Laurie Chamberlain/Getty Images)

A mais populosa Igreja cristã é também uma das principais organizações não governamentais a oferecer serviços de educação. São milhares de instituições de ensino católica – no ensino superior, a maior é a…

Siga

PUC-MG

Imagem, em fundo branco, do brasão da Pontifícia Universidade Católica de minas Gerais.
(PUC Minas/Reprodução)
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A instituição recebeu o reconhecimento do Vaticano em 2010 devido a seus mais de 80 mil estudantes. O curso de direito da instituição tem diversas autoridades políticas entre seus ex-alunos, como a ministra do STF Cármen Lúcia, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e…

Nikolas Ferreira

Imagem do deputado federal Nicolas Ferreira.
(Divulgação/Reprodução)

O deputado federal mais votado das eleições de 2022 começou sua carreira política em 2016, militando a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Em 2018, criou um canal do YouTube sobre política cujo quinto vídeo se dedica a criticar Nicolás Maduro.

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TAGS:
CATOLICISMO
Política
Venezuela
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