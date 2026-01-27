Conexões: de Nicolás Maduro ao Nikolas Ferreira

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Nicolás Maduro

Capturado pelos EUA nos primeiros dias de 2026, Maduro nasceu em Caracas, capital da Venezuela. Em 2013, tornou-se presidente do país depois de Hugo Chávez. Seu pai era líder sindical, descendente de uma linhagem de…

Judeus sefarditas

O nome vem da palavra em hebraico para a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. Designa os judeus que viveram na região desde o período romano até o final do século 15, quando foram expulsos pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, autorizado pela…

Continua após a publicidade

Igreja Católica

A mais populosa Igreja cristã é também uma das principais organizações não governamentais a oferecer serviços de educação. São milhares de instituições de ensino católica – no ensino superior, a maior é a…

PUC-MG

Continua após a publicidade

A instituição recebeu o reconhecimento do Vaticano em 2010 devido a seus mais de 80 mil estudantes. O curso de direito da instituição tem diversas autoridades políticas entre seus ex-alunos, como a ministra do STF Cármen Lúcia, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e…

Nikolas Ferreira

O deputado federal mais votado das eleições de 2022 começou sua carreira política em 2016, militando a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Em 2018, criou um canal do YouTube sobre política cujo quinto vídeo se dedica a criticar Nicolás Maduro.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.