Conexões: de Nicolás Maduro ao Nikolas Ferreira
Os dois são conectados para além do nome parecido e da carreira política na América do Sul.
Nicolás Maduro
Capturado pelos EUA nos primeiros dias de 2026, Maduro nasceu em Caracas, capital da Venezuela. Em 2013, tornou-se presidente do país depois de Hugo Chávez. Seu pai era líder sindical, descendente de uma linhagem de…
Judeus sefarditas
O nome vem da palavra em hebraico para a Península Ibérica, onde ficam Portugal e Espanha. Designa os judeus que viveram na região desde o período romano até o final do século 15, quando foram expulsos pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, autorizado pela…
Igreja Católica
A mais populosa Igreja cristã é também uma das principais organizações não governamentais a oferecer serviços de educação. São milhares de instituições de ensino católica – no ensino superior, a maior é a…
PUC-MG
A instituição recebeu o reconhecimento do Vaticano em 2010 devido a seus mais de 80 mil estudantes. O curso de direito da instituição tem diversas autoridades políticas entre seus ex-alunos, como a ministra do STF Cármen Lúcia, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e…
Nikolas Ferreira
O deputado federal mais votado das eleições de 2022 começou sua carreira política em 2016, militando a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Em 2018, criou um canal do YouTube sobre política cujo quinto vídeo se dedica a criticar Nicolás Maduro.