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Sociedade

Conexões: de Virginia Woolf a Virginia Fonseca

O que duas mulheres de épocas e personalidades tão diferentes podem ter em comum?

Por Maria Clara Rossini 1 Maio 2026, 12h00
Imagem composta com as fotos do retrato, em preto e branco, da escritora Virginia Wolf e da apresentadora Virginia Fonseca.
 (Wikimedia Commons/Montagem sobre reprodução)
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Virginia Woolf

Retrato, em preto e branco, da escritora Virginia Wolf.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

A escritora britânica é precursora das temáticas queer na literatura moderna e em usar o fluxo de consciência como recurso narrativo. Woolf tinha transtorno bipolar, com humor que variava entre depressão severa e episódios de mania. Cometeu suicídio em 1941, aos 59 anos, colocando pedras no bolso e se atirando nas águas do rio Ouse. Ela havia perdido a casa no ano anterior, no contexto da…

Segunda Guerra Mundial

Imagem da explosão da bomba atômica em Hiroshima, em 1945, no Japão.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

A residência de Woolf foi destruída durante a operação Blitz, uma campanha coordenada de bombardeios alemães no Reino Unido – que deixou um milhão de casas danificadas só na região de Londres. Um dos poucos países que se manteve oficialmente neutro na Guerra foi Portugal, que estava sob comando de…

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António Salazar

Imagem do ditador português António Salazar.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

O ditador fundou o regime autoritário do Estado Novo em 1933, e se manteve no poder em Portugal até 1968. Durante seu governo, a colônia portuguesa de Guiné, na África, iniciou um movimento de descolonização liderado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Em 1961, começou a…

Guerra de independência de Guiné-Bissau

Imagem da bandeira de Guiné-Bissau.
(Reprodução/Wikimedia Commons)
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De um lado, o PAIGC; do outro, as Forças Armadas Portuguesas. O partido africano recebeu apoio da União Soviética e da China. Em 1974, o país conquistou a independência. Um dos soldados que combateu do lado português foi Mário Serrão, pai de…

Siga

Virgínia Fonseca

Retrato da apresentadora Virginia Fonseca.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

A influenciadora de 27 anos é filha de pai luso-americano e mãe brasileira. Começou a produzir conteúdo em 2016, e hoje acumula uma fortuna estimada em R$ 500 milhões. Um de seus principais ativos é a marca de cosméticos wepink, cujas embalagens de perfumes são criticadas por supostamente plagiar marcas internacionais. Uma dessas é a Dior, que fez um desfile em março de 2025 inspirado na obra Orlando, de Virginia Woolf.

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