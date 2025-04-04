Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Cultura

Conexões: de Walter White a Walter Salles

Quatro graus de separação entre o icônico professor do Novo México e o premiado cineasta carioca.

Por Bruno Carbinatto 4 abr 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem de um homem de cavanhaque, usando óculos e chapéu. A direita, um homem sorridente segurando a estatueta do Oscar.
 (Divulgação/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Conexões: de Walter White a Walter Salles Priorizar nos meus resultados Google

Walter White

Imagem de um homem de cavanhaque, usando óculos e chapéu.
(Reprodução/Divulgação)


O icônico professor de química de Breaking Bad, que, após ser diagnosticado com câncer, passa a fabricar e vender metanfetamina para garantir o futuro financeiro de sua família. Interpretado por Bryan Cranston, que fez uma pequena participação em…

O Resgate do Soldado Ryan (1998)

Imagem de um homem com semblante preocupado vestindo um uniforme militar.
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade


O filme de Steven Spielberg, que retrata o desembarque na Normandia durante a 2ª Guerra, foi aclamado pela crítica e indicado a várias categorias no Oscar de 1999, incluindo a de Melhor Filme, em que concorreu com…

Siga

A Vida É Bela (1997)

Imagem de um homem piscando vestindo um uniforme.
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade


O clássico italiano conta a história de um judeu que protege seu filho dos horrores de um campo de concentração nazista. O prêmio de Melhor Filme não rolou, mas o de Melhor Filme Estrangeiro sim, ganhando do clássico brasileiro…

Central do Brasil (1998)

Imagem de uma mulher emocionada usando um monóculo.
(Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade


A jornada de uma ex-professora pelo sertão nordestino em busca do pai de uma criança rendeu a Fernanda Montenegro uma indicação a Melhor Atriz. Seu diretor era o mesmo de Ainda Estou Aqui, o carioca…

Walter Salles

Image de um homem sorridente segurando a estatueta do Oscar.
(Mike Coppola/Getty Images)
Continua após a publicidade


Cineasta, bilionário e herdeiro da família Moreira Salles, do Itaú Unibanco. Antes de Ainda estou aqui, seu último filme tinha sido On the Road (2012), baseado no livro de Jack Kerouac. A obra acompanha a jornada de um jovem escritor que viaja pelos EUA – passando inclusive pelo Novo México, terra de Walter White.

Publicidade
TAGS:
Breaking Bad
Cinema
Conexões
Oscar
Walter White
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).