Conexões: de Walter White a Walter Salles

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Walter White



O icônico professor de química de Breaking Bad, que, após ser diagnosticado com câncer, passa a fabricar e vender metanfetamina para garantir o futuro financeiro de sua família. Interpretado por Bryan Cranston, que fez uma pequena participação em…

O Resgate do Soldado Ryan (1998)

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O filme de Steven Spielberg, que retrata o desembarque na Normandia durante a 2ª Guerra, foi aclamado pela crítica e indicado a várias categorias no Oscar de 1999, incluindo a de Melhor Filme, em que concorreu com…

A Vida É Bela (1997)

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O clássico italiano conta a história de um judeu que protege seu filho dos horrores de um campo de concentração nazista. O prêmio de Melhor Filme não rolou, mas o de Melhor Filme Estrangeiro sim, ganhando do clássico brasileiro…

Central do Brasil (1998)

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A jornada de uma ex-professora pelo sertão nordestino em busca do pai de uma criança rendeu a Fernanda Montenegro uma indicação a Melhor Atriz. Seu diretor era o mesmo de Ainda Estou Aqui, o carioca…

Walter Salles

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Cineasta, bilionário e herdeiro da família Moreira Salles, do Itaú Unibanco. Antes de Ainda estou aqui, seu último filme tinha sido On the Road (2012), baseado no livro de Jack Kerouac. A obra acompanha a jornada de um jovem escritor que viaja pelos EUA – passando inclusive pelo Novo México, terra de Walter White.