Conexões: do Timão (da Disney) ao Timão (Corinthians)

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Timão

O suricato mais famoso do cinema apareceu pela primeira vez em O Rei Leão (1994), da Disney. Ele e o javali Pumba vivem na selva sob uma filosofia hedonista chamada Hakuna Matata, que significa “sem preocupações”. Eles se tornam amigos de Simba, protagonista fortemente inspirado em…

Hamlet

Ele é filho do rei e primeiro na linha de sucessão. Seu pai é morto pelo tio, que tenta usurpar o trono. O príncipe é mandado para exílio, e depois retorna para vingar a morte do pai. Os diretores da animação da Disney confirmaram as semelhanças com essa peça clássica, escrita por…

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Shakespeare

As tramas do Bardo já passaram por inúmeras releituras. Além de Hamlet, a mais popular delas é Romeu e Julieta, que retrata um amor proibido entre jovens de famílias rivais. A tragédia já serviu de base para diversos filmes, como o brasileiro…

O Casamento de Romeu e Julieta (2005)

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Estrelado por Luana Piovani e Marco Ricca. Nessa comédia romântica, Romeu e Julieta cresceram em famílias que torcem para times rivais. Ela é a capitã do time de futebol feminino do Palmeiras, enquanto ele é líder da torcida do…

Timão

O Corinthians foi fundado em 1910 por um grupo de operários no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Nos anos 2015, 2016 e 2017, o time participou da Florida Cup, em Orlando. Para promover o evento, jogadores participaram do clássico desfile no parque da Disney – estúdio que criou o suricato Timão.

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6 países que já disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

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