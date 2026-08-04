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Cultura

Conexões: do Timão (da Disney) ao Timão (Corinthians)

O que o suricato mais famoso do cinema e o time paulista têm em comum?

Por Maria Clara Rossini 4 ago 2026, 12h00
Timão, o suricato de O Rei Leão, em pose confiante com as mãos na cintura, ao lado do escudo do Corinthians, com âncora e remos vermelhos, e a bandeira do estado de São Paulo no centro.
 (Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Timão

Timão, o suricato do Rei Leão, em pé, com as mãos na cintura e expressão de desdém, olhando para o lado esquerdo. Ele tem pelo amarelo e marrom, orelhas pretas e topete laranja
(Disney/Reprodução)

O suricato mais famoso do cinema apareceu pela primeira vez em O Rei Leão (1994), da Disney. Ele e o javali Pumba vivem na selva sob uma filosofia hedonista chamada Hakuna Matata, que significa “sem preocupações”. Eles se tornam amigos de Simba, protagonista fortemente inspirado em…

Hamlet

Homem com cabelo encaracolado, vestindo túnica escura e camisa listrada, apoia a cabeça na mão direita, olhando pensativo para a frente. Duas esferas escuras e uma corrente metálica aparecem no primeiro plano.
(Reprodução/Divulgação)

Ele é filho do rei e primeiro na linha de sucessão. Seu pai é morto pelo tio, que tenta usurpar o trono. O príncipe é mandado para exílio, e depois retorna para vingar a morte do pai. Os diretores da animação da Disney confirmaram as semelhanças com essa peça clássica, escrita por…

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Shakespeare

Pintura a óleo de William Shakespeare, com rosto pálido, barba e bigode castanhos, cabelo escuro, testa calva, brinco de argola dourada na orelha esquerda, vestindo roupa escura com gola branca e rígida
(Reprodução/Domínio Público)

As tramas do Bardo já passaram por inúmeras releituras. Além de Hamlet, a mais popular delas é Romeu e Julieta, que retrata um amor proibido entre jovens de famílias rivais. A tragédia já serviu de base para diversos filmes, como o brasileiro…

O Casamento de Romeu e Julieta (2005)

Um homem de terno preto beija a bochecha de uma mulher sorridente, vestida de noiva com um buquê de rosas brancas e uma coroa de flores. Ela está sendo carregada, com uma perna estendida para cima, calçando uma chuteira preta de futebol
(Divulgação/Reprodução)
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Estrelado por Luana Piovani e Marco Ricca. Nessa comédia romântica, Romeu e Julieta cresceram em famílias que torcem para times rivais. Ela é a capitã do time de futebol feminino do Palmeiras, enquanto ele é líder da torcida do…

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Timão

Escudo do Corinthians, com um círculo preto contendo S.C. CORINTHIANS PAULISTA e o ano 1910. Dentro, uma bandeira do estado de São Paulo com o mapa do Brasil. Duas âncoras vermelhas cruzadas e dois remos vermelhos completam o emblema.
(Divulgação/Reprodução)

O Corinthians foi fundado em 1910 por um grupo de operários no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Nos anos 2015, 2016 e 2017, o time participou da Florida Cup, em Orlando. Para promover o evento, jogadores participaram do clássico desfile no parque da Disney – estúdio que criou o suricato Timão.

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