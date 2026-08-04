Conexões: do Timão (da Disney) ao Timão (Corinthians)
O que o suricato mais famoso do cinema e o time paulista têm em comum?
Timão
O suricato mais famoso do cinema apareceu pela primeira vez em O Rei Leão (1994), da Disney. Ele e o javali Pumba vivem na selva sob uma filosofia hedonista chamada Hakuna Matata, que significa “sem preocupações”. Eles se tornam amigos de Simba, protagonista fortemente inspirado em…
Hamlet
Ele é filho do rei e primeiro na linha de sucessão. Seu pai é morto pelo tio, que tenta usurpar o trono. O príncipe é mandado para exílio, e depois retorna para vingar a morte do pai. Os diretores da animação da Disney confirmaram as semelhanças com essa peça clássica, escrita por…
Shakespeare
As tramas do Bardo já passaram por inúmeras releituras. Além de Hamlet, a mais popular delas é Romeu e Julieta, que retrata um amor proibido entre jovens de famílias rivais. A tragédia já serviu de base para diversos filmes, como o brasileiro…
O Casamento de Romeu e Julieta (2005)
Estrelado por Luana Piovani e Marco Ricca. Nessa comédia romântica, Romeu e Julieta cresceram em famílias que torcem para times rivais. Ela é a capitã do time de futebol feminino do Palmeiras, enquanto ele é líder da torcida do…
Timão
O Corinthians foi fundado em 1910 por um grupo de operários no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Nos anos 2015, 2016 e 2017, o time participou da Florida Cup, em Orlando. Para promover o evento, jogadores participaram do clássico desfile no parque da Disney – estúdio que criou o suricato Timão.