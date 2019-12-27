Dá para prever quanto ouro ainda existe na natureza?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Mais ou menos. Estima-se que ainda existam 54 mil toneladas embaixo da Terra. Há outras 90 mil circulando no formato de joias, e 40 mil em barras de ouro – das quais 32,5 mil são posse dos bancos centrais de vários países.

O problema é que essa estimativa se baseia nas jazidas que podemos acessar. O ouro costuma ser extraído de minas subterrâneas – a até 1,5 quilômetro de profundidade – de garimpos a céu aberto – a no máximo 50 metros da superfície.

Pode haver muito ouro em rochas do leito oceânico, por exemplo, fora do alcance da mineração. Ou seja: sabemos quanto ouro ainda podemos extrair, mas não quanto ouro existe ao todo.

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A Organização Mundial do Ouro estima que só 0,1% dos locais investigados vão levar à descoberta de uma nova mina. E só 10% dessas jazidas são viáveis financeiramente (nas demais, extrair o ouro sai mais caro que vendê-lo).

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Pergunta de @maiodaniel, via Instagram.