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Dá para prever quanto ouro ainda existe na natureza?

Dá para calcular o ouro que nós podemos acessar. Mas grande parte do minério pode estar para sempre fora de nosso alcance.

Por Guilherme Eler 27 dez 2019, 10h30 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h03
 (vasabii/iStock)
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Dá para prever quanto ouro ainda existe na natureza? Priorizar nos meus resultados Google

Mais ou menos. Estima-se que ainda existam 54 mil toneladas embaixo da Terra. Há outras 90 mil circulando no formato de joias, e 40 mil em barras de ouro – das quais 32,5 mil são posse dos bancos centrais de vários países.

O problema é que essa estimativa se baseia nas jazidas que podemos acessar. O ouro costuma ser extraído de minas subterrâneas – a até 1,5 quilômetro de profundidade – de garimpos a céu aberto – a no máximo 50 metros da superfície.

Pode haver muito ouro em rochas do leito oceânico, por exemplo, fora do alcance da mineração. Ou seja: sabemos quanto ouro ainda podemos extrair, mas não quanto ouro existe ao todo.

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A Organização Mundial do Ouro estima que só 0,1% dos locais investigados vão levar à descoberta de uma nova mina. E só 10% dessas jazidas são viáveis financeiramente (nas demais, extrair o ouro sai mais caro que vendê-lo).

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Pergunta de @maiodaniel, via Instagram.

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TAGS:
mineração
ouro
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