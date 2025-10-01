Dar duas voltas na chave é mais seguro do que dar só uma?
Paranoia ou física?
Sim.
Quanto menor o comprimento da lingueta (a peça metálica que a chave faz girar) dentro do batente, mais fácil será arrombar a porta. Por questões de segurança, as linguetas devem ter pelo menos 18 milímetros – e esse tamanho só costuma ser atingido com uma segunda voltinha.
Portas que têm trancas em vez de chaves (como as de banheiros públicos) só precisam de uma volta para expulsar a lingueta inteira. No Brasil, as regras para a fabricação de fechaduras são estabelecidas pela norma NBR 14913. Além do tamanho mínimo, as trancas devem resistir a 200 mil ciclos de abre e fecha sem falhas.