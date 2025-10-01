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Ciência

Dar duas voltas na chave é mais seguro do que dar só uma?

Paranoia ou física?

Por Manuela Mourão 1 out 2025, 12h00
Imagem, em fundo rosa, de uma antiga chave de porta.
 (Everyday basics/Unsplash)
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Dar duas voltas na chave é mais seguro do que dar só uma? Priorizar nos meus resultados Google

Sim.

Quanto menor o comprimento da lingueta (a peça metálica que a chave faz girar) dentro do batente, mais fácil será arrombar a porta. Por questões de segurança, as linguetas devem ter pelo menos 18 milímetros – e esse tamanho só costuma ser atingido com uma segunda voltinha.

Portas que têm trancas em vez de chaves (como as de banheiros públicos) só precisam de uma volta para expulsar a lingueta inteira. No Brasil, as regras para a fabricação de fechaduras são estabelecidas pela norma NBR 14913. Além do tamanho mínimo, as trancas devem resistir a 200 mil ciclos de abre e fecha sem falhas.

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