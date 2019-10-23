De onde vem o nome do jogo de amarelinha?

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Respondo antes que você possa jogar a pedrinha: não tem absolutamente nada a ver com a cor amarela. A expressão vem do nome que os franceses davam ao jogo: jeu de marelle. Aos ouvidos portugueses, a palavra se parecia muito mais com “amarelo”, que já existia na língua portuguesa.

A tal marelle é a pedrinha lançada pelas crianças. Em francês, ela significa o mesmo que jeton, uma ficha que se usa para jeter — “jogar”, em português. A língua espanhola, por outro lado, deu mais importância ao desenho no chão na hora de batizar a brincadeira. Por lá, a brincadeira se chama rayuela, que também significa “pequena raia”, designando os quadradinhos onde as crianças devem pular.

Fonte: Deonísio da Silva, autor do livro “De onde vêm as palavras”