De onde vem o nome do jogo de amarelinha?
Não tem nada a ver com a cor amarela.
Respondo antes que você possa jogar a pedrinha: não tem absolutamente nada a ver com a cor amarela. A expressão vem do nome que os franceses davam ao jogo: jeu de marelle. Aos ouvidos portugueses, a palavra se parecia muito mais com “amarelo”, que já existia na língua portuguesa.
A tal marelle é a pedrinha lançada pelas crianças. Em francês, ela significa o mesmo que jeton, uma ficha que se usa para jeter — “jogar”, em português. A língua espanhola, por outro lado, deu mais importância ao desenho no chão na hora de batizar a brincadeira. Por lá, a brincadeira se chama rayuela, que também significa “pequena raia”, designando os quadradinhos onde as crianças devem pular.
Fonte: Deonísio da Silva, autor do livro “De onde vêm as palavras”