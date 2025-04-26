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História

De quem era o pé da unidade de medida foot, usada nos EUA?

De ninguém. Mas, caso você conheça alguém que calça 47, eis aí um pé que realmente tem um pé de comprimento.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 abr 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo branco, de várias fitas métricas em padrão de unidade de medida pés e polegadas.
 (Bangbouh/Getty Images)
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De quem era o pé da unidade de medida foot, usada nos EUA? Priorizar nos meus resultados Google

A julgar pela medida, de algum jogador de basquete. Dos grandes: um pé, no padrão atual, são 30,48 cm, o equivalente a um sapato 47.

Mas a verdade é que a conversão fixa entre feet e centímetros foi acordada internacionalmente por seis países anglófonos em 1959, sem inspiração em um pé real.

Um dos objetivos dessa reunião, naturalmente, foi padronizar as conversões para o sistema métrico, para amenizar o potencial de confusão.

O Império Britânico estabeleceu o sistema imperial de medidas em todos os seus domínios no ano de 1824. Por causa disso, ex-colônias como África do Sul e Austrália também costumavam seguir esse padrão.

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Com o tempo, porém, a maioria desses territórios abandonou o sistema imperial em prol do métrico inclusive a própria Inglaterra.

Hoje, só restam três países que adotam o sistema imperial no cotidiano: EUA, Myanmar (que é ex-colônia britânica) e a Libéria (fundada por negros ex-escravizados que voltaram dos EUA para a continente africano, daí o hábito). O governo americano autoriza o uso do sistema métrico desde 1886, mas a população nunca se adaptou.

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Nomes como “pés”, “polegadas” e “jardas” são só herança cultural: ao longo da história, várias civilizações usaram partes do corpo como unidades de medida no cotidiano.

Os egípcios, por exemplo, já usavam as falanges dos dedos para pequenas medições, algo que permanece vivo na polegada (um polegar, ou 2,54 cm). 

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Reza a lenda que o rei Henrique I da Inglaterra, no século 12, teria determinado que vendedores sempre usassem o próprio pé para calcular o preço dos produtos, como uma política de proteção do consumidor (já pensou encomendar dez pés de cetim e os pés em questão serem o sapatinho 34 da Christina Aguilera? Pois é: esse era o golpe).

Não há evidências, porém, de que isso tenha realmente acontecido.

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Henrique usou sim seu braço como referência para padronizar outra unidade de medida, a jarda (que equivale a três pés). Mas esses padrões medievais tem pouco a ver com os pés usados hoje.

 

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