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Tecnologia

É possível inverter o sentido de um rio?

É sim. E acontece aqui mesmo, no Brasil.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 abr 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem cômica, inspirada em desenho animado, de um pica-pau subindo uma catarata num barril. Dois turistas, vestindo cama amarela, registram a cena.
 (Nina Milleni/Superinteressante)
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Sim, e um exemplo famoso está no Brasil. As Usinas Elevatórias da Traição e de Pedreira, construídas na década de 1940 em São Paulo (SP), invertiam o sentido do Rio Pinheiros para abastecer a Represa Billings.

Por sua vez, a água armazenada na Billings é usada para mover a usina hidrelétrica Henry Borden, que fica na cidade de Cubatão. 

O desnível de 718,5 metros de altitude entre São Paulo e Cubatão, causado pela Serra do Mar, fazia a água cair e girar as turbinas.

O funcionamento dessa engenhoca hidráulica gigantesca não tem segredo. Normalmente, o rio Pinheiros corre no sentido sul-norte e deságua no Tietê. Isso acontece, é claro, porque ele flui da altitude maior para a menor. De modo a invertê-lo, é preciso bombear a água morro acima – e usar uma barragem que a impeça de voltar.

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Ou seja: não é possível ver o rio se mexendo. Na prática, ele se torna um lago fino e comprido, com a água parada. Na primeira usina, a da Traição, as bombas puxam água da parte baixa do rio para abastecer esse lago. Na segunda usina, a da Pedreira, as bombas removem água do lago e põem na represa.

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Hoje, a hidrelétrica está parcialmente inativa e as usinas só entram em ação em algumas situações previstas por lei, como controle de enchentes (caso contrário, a água poluída do Tietê contaminaria a Billings).

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O interessante é que esse par de usinas também funciona ao contrário: quando o rio corre no sentido normal, elas se tornam hidrelétricas e geram humildes 22 MW e 108 MW – a potência instalada de Itaipu, para comparar, é de 14 mil MW.

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Água
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