É preciso ser judeu para ter cidadania israelense?

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Não. Mas o contrário é verdade: se você for judeu, pode ganhar cidadania, graças à Lei do Retorno de 1950 – que visa reunir a diáspora judaica espalhada por todo o mundo. Além dos judeus – que são 74,2% da população, segundo dados de 2019 –, Israel tem 17,8% de islâmicos (palestinos, principalmente) e 2% de católicos e cristãos ortodoxos.

Ao mesmo tempo, o Pew Research Center classifica Israel como um país de alta restrição à liberdade religiosa. Uma lei polêmica aprovada em 2018 afirma que “Israel é a pátria histórica do povo judeu e eles têm direito exclusivo à autodeterminação”.

Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram.