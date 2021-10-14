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Sociedade

É preciso ser judeu para ter cidadania israelense?

Não. Mas se você for judeu, pode ganhar cidadania graças à Lei do Retorno de 1950. Entenda.

Por Luisa Costa 14 out 2021, 13h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Foto de Jerusalém.
 (joe daniel price/Getty Images)
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É preciso ser judeu para ter cidadania israelense? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Mas o contrário é verdade: se você for judeu, pode ganhar cidadania, graças à Lei do Retorno de 1950 – que visa reunir a diáspora judaica espalhada por todo o mundo. Além dos judeus – que são 74,2% da população, segundo dados de 2019 –, Israel tem 17,8% de islâmicos (palestinos, principalmente) e 2% de católicos e cristãos ortodoxos.

Ao mesmo tempo, o Pew Research Center classifica Israel como um país de alta restrição à liberdade religiosa. Uma lei polêmica aprovada em 2018 afirma que “Israel é a pátria histórica do povo judeu e eles têm direito exclusivo à autodeterminação”. 

Pergunta de @diego.zanchetta, via Instagram.

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Cidadania
israel
judeus
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