É verdade que esmalte escuro faz as unhas crescerem mais rápido?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Puro mito de salão, segundo o especialista em dermatologia oncológica Marco Antônio de Oliveira. Esmalte escuro só dá essa impressão por ser mais espesso.

Na verdade, ele enfraquece a unha, já que, para removê-lo, você precisa esfregar mais e usar mais removedor do que um esmalte claro. Isso resseca e fragiliza seus tão prezados nacos de queratina nas pontas dos dedos.

A única vantagem do esmalte escuro, além do visual mulher fatal e perigótica, é que ele esconde melhor imperfeições na unha, explica Marco. Por muito tempo, porém, cores vivas e escuras eram privilégio aristocrático.

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As rainhas egípcias Nefertiti e Cleópatra, por exemplo, pintavam as unhas de vermelho. Ninguém mais fazia o mesmo: as mulheres de classes mais baixas usavam apenas tons pastéis.