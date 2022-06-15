Pessoas comem peixe cru, kibe cru… Existe algum prato com frango cru?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Alguns restaurantes dos EUA e do Japão têm servido sashimi de frango. Ou seja, fatias finíssimas da ave crua. Mas, se estiver num desses estabelecimentos, melhor escolher outro prato. O risco de contrair uma infecção provocada pelas bactérias Salmonella e Campylobacter é considerado alto.

Esse sashimi às vezes é preparado fervendo ou selando o frango por não mais de 10 segundos. Mas esse tempo no fogo só é capaz de matar os germes na superfície do alimento.

No Japão, o Ministério da Saúde aconselhou os restaurantes a “reavaliar os cardápios de frango cru e meio cru”. A recomendação foi de que cozinhassem o frango a uma temperatura de 75 graus.

Continua após a publicidade

A Salmonella já é conhecida pela associação ao consumo de ovo cru. Mas a Campylobacter, ligada a sintomas gastrointestinais graves, também é de assustar. Há uma estimativa de 1,3 milhão de casos anuais nos EUA, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Continua após a publicidade

Pergunta de Jorge Mendonça, Auriflama, SP

Continua após a publicidade

Fonte: Ben Chapman, especialista em segurança alimentar