Pessoas comem peixe cru, kibe cru… Existe algum prato com frango cru?
Existir, existe. Mas é melhor para a sua saúde evitar essa iguaria.
Alguns restaurantes dos EUA e do Japão têm servido sashimi de frango. Ou seja, fatias finíssimas da ave crua. Mas, se estiver num desses estabelecimentos, melhor escolher outro prato. O risco de contrair uma infecção provocada pelas bactérias Salmonella e Campylobacter é considerado alto.
Esse sashimi às vezes é preparado fervendo ou selando o frango por não mais de 10 segundos. Mas esse tempo no fogo só é capaz de matar os germes na superfície do alimento.
No Japão, o Ministério da Saúde aconselhou os restaurantes a “reavaliar os cardápios de frango cru e meio cru”. A recomendação foi de que cozinhassem o frango a uma temperatura de 75 graus.
A Salmonella já é conhecida pela associação ao consumo de ovo cru. Mas a Campylobacter, ligada a sintomas gastrointestinais graves, também é de assustar. Há uma estimativa de 1,3 milhão de casos anuais nos EUA, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Pergunta de Jorge Mendonça, Auriflama, SP
Fonte: Ben Chapman, especialista em segurança alimentar