Existe algum animal que faz fotossíntese?
Somente plantas, algas e bactérias têm cloroplastos – mas algumas lesmas-marinhas desenvolveram uma gambiarra.
Até existe, mas só na gambiarra.
Apenas plantas, algas e algumas bactérias têm pigmentos que transformam luz em energia química. Quase todos os animais precisam se alimentar desses ou de outros seres.
A exceção são algumas lesmas marinhas da ordem dos Sacoglossus, como a fofíssima ovelha-folha-do-mar (Costasiella kuroshimae), ilustrada acima. Elas não nascem com cloroplastos (as organelas responsáveis pela fotossíntese), mas conseguem roubá-los das algas que comem. Enquanto todo o lanche é digerido por esses moluscos, os cloroplastos passam ilesos e são abrigados às células do revestimento do sistema digestório. Por lá, eles permanecem ativos, fazendo fotossíntese.
Esse processo é conhecido como “cleptoplastia”. Algumas espécies de lesmas-do-mar passam semanas e até meses sem se alimentar, e as reservas de energia gerada pelos cloroplastos roubados. Por conta da clorofila surrupiada – o pigmento que absorve a luz –, esses bichos são esverdeados.
O fenômeno ainda é pouco compreendido: não se sabe, por exemplo, como as lesmas conseguem tratar as partes da alga com exceção dos cloroplastos nem como essas organelas permanecem funcionais meses a fio no corpo do animal.
Mais recentemente, cientistas descobriram também dois vermes achatados, da ordem Rhabdocoela, que realizam cleptoplastia, ainda que com duração e eficácia menores.
Pergunta de Gustavo Abreu, via e-mail
Correção: bactérias não possuem cloroplastos, como informava o texto na edição impressa desse O, e sim pigmentos fotossintéticos em sua membrana.