Existe algum lugar na Terra (ou fora dela) em que há silêncio absoluto?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Não. Aqui na Terra, existem salas isoladas chamadas “câmaras anecoicas” cujas paredes absorvem a maior quantidade de som possível. Elas são tão silenciosas que é possível ouvir nitidamente o funcionamento dos seus próprios órgãos lá dentro, e são essenciais para engenheiros testarem fones de ouvido, caixas de som etc.

Na câmara da Microsoft, o ruído ambiente é de 20,3 decibéis negativos (zero decibel é o som mais baixo audível por um ser humano). Ou seja: seus ouvidos não têm sensibilidade para captá-lo, mas existe algum barulho residual.

O silêncio absoluto só seria possível no vácuo completo, a ausência de qualquer partícula. E isso não existe: mesmo o espaço aberto tem alguns poucos átomos de hidrogênio aqui e ali, e eles sempre estarão vibrando.

Pergunta de @antonio_m.santos, via Instagram

Continua após a publicidade