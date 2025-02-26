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Ciência

Existe algum lugar na Terra (ou fora dela) em que há silêncio absoluto?

Saiba quantos decibéis são ouvidos no lugar mais silencioso da Terra

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 fev 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Imagem interna do Orfield Anechoic Chamber – do laboratório de acústica Orfield Laboratories.
 (Orfield Laboartories/Divulgação)
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Existe algum lugar na Terra (ou fora dela) em que há silêncio absoluto? Priorizar nos meus resultados Google

Não. Aqui na Terra, existem salas isoladas chamadas “câmaras anecoicas” cujas paredes absorvem a maior quantidade de som possível. Elas são tão silenciosas que é possível ouvir nitidamente o funcionamento dos seus próprios órgãos lá dentro, e são essenciais para engenheiros testarem fones de ouvido, caixas de som etc.

Na câmara da Microsoft, o ruído ambiente é de 20,3 decibéis negativos (zero decibel é o som mais baixo audível por um ser humano). Ou seja: seus ouvidos não têm sensibilidade para captá-lo, mas existe algum barulho residual.

O silêncio absoluto só seria possível no vácuo completo, a ausência de qualquer partícula. E isso não existe: mesmo o espaço aberto tem alguns poucos átomos de hidrogênio aqui e ali, e eles sempre estarão vibrando.

Pergunta de @antonio_m.santos, via Instagram

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