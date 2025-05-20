Existe algum padrão no ritmo do pisca-alerta dos carros?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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Sim. A ONU estipula que as luzinhas laranja acendam e apaguem a uma taxa de 90 vezes por minuto (BPM), com uma tolerância de 30 BPM para mais ou para menos. Ou seja: vale qualquer coisa entre 60 e 120 BPM, e essa é uma janela bem grande. O andamento da maior parte das canções populares se enquadra aí.

A norma data de um acordo internacional celebrado em 1958 para uniformizar a fabricação de carros em várias questões de segurança. Este Oráculo consultou uma versão atualizada do documento, de 1995. O texto também exige a adoção da cor âmbar, amarelada, que usamos para dar seta até hoje – não vale pisca-alerta azul.

O pisca-alerta surgiu em 1951, mas ele era comprado como acessório para o carro. Foi só no fim da década de 1960 que regulações ao redor do mundo começaram a exigir que essa luz de emergência viesse acoplada a todos os carros.

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Se você precisar parar o carro e quiser uma música para combinar com o ritmo do seu pisca-alerta (levando em conta o valor padrão de 90 batidas por minuto), dá para ouvir o clássico pop rock All the Things She Said, da dupla russa t.A.T.u., They Don’t Care About Us do Michael Jackson, Fat Bottomed Girls do Queen ou até Lonely, do Akon, se você estiver num dia triste.

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Pergunta de @vianahenrique, via Instagram

Fonte: documento “Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles”, da ONU.

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https://www.youtube.com/watch?v=5ovNlyJaHHs&t=3s

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