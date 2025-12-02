Existe algum risco em carregar o celular em tomadas públicas?
Existem muitos boatos online, entenda os riscos reais.
Em tomadas tradicionais, aquelas de pinos que você deve ter na parede de casa, não. Elas servem apenas para transmitir energia e não podem acessar seus dados.
Já as entradas USB, além de transmitirem energia, também podem compartilhar dados com o telefone – é a mesma função que usamos quando conectamos um celular a um computador ou carro, por exemplo.
O problema é que estações de carregamento públicas frequentemente só têm entradas USB, que podem ser alteradas por hackers. Instalando uma pequena CPU dentro do quiosque de carregamento, por exemplo, é possível fazer com que a conexão, que era para ser só de carregamento, permita o compartilhamento de dados – sem pedir autorização, nem nada.
Esse tipo de golpe é conhecido como juice jacking, e pode tanto roubar informações do seu dispositivo quanto instalar um vírus malicioso. Para evitá-lo, o melhor jeito é sair de casa com o seu próprio carregador de tomada ou uma bateria portátil.
Caso o uso da portinha USB suspeita seja indispensável, o indicado é usar um cabo tipo charge only, que – como o nome diz –, só carrega, não transfere dados. Há também adaptadores data blocker, que bloqueiam o compartilhamento de dados. Eles são chamados, em inglês, de camisinhas de USB.
Em último caso, se nenhuma dessas alternativas for possível, desligar o dispositivo durante o carregamento reduz drasticamente as chances de juice jacking, mas não impede totalmente.
Referência: artigo “Juice Jacking: Security Issues and Improvements in USB Technology”.