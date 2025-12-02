Existe algum risco em carregar o celular em tomadas públicas?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Em tomadas tradicionais, aquelas de pinos que você deve ter na parede de casa, não. Elas servem apenas para transmitir energia e não podem acessar seus dados.

Já as entradas USB, além de transmitirem energia, também podem compartilhar dados com o telefone – é a mesma função que usamos quando conectamos um celular a um computador ou carro, por exemplo.

O problema é que estações de carregamento públicas frequentemente só têm entradas USB, que podem ser alteradas por hackers. Instalando uma pequena CPU dentro do quiosque de carregamento, por exemplo, é possível fazer com que a conexão, que era para ser só de carregamento, permita o compartilhamento de dados – sem pedir autorização, nem nada.

Esse tipo de golpe é conhecido como juice jacking, e pode tanto roubar informações do seu dispositivo quanto instalar um vírus malicioso. Para evitá-lo, o melhor jeito é sair de casa com o seu próprio carregador de tomada ou uma bateria portátil.

Caso o uso da portinha USB suspeita seja indispensável, o indicado é usar um cabo tipo charge only, que – como o nome diz –, só carrega, não transfere dados. Há também adaptadores data blocker, que bloqueiam o compartilhamento de dados. Eles são chamados, em inglês, de camisinhas de USB.

Continua após a publicidade

Em último caso, se nenhuma dessas alternativas for possível, desligar o dispositivo durante o carregamento reduz drasticamente as chances de juice jacking, mas não impede totalmente.

Referência: artigo “Juice Jacking: Security Issues and Improvements in USB Technology”.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.