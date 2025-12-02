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Tecnologia

Existe algum risco em carregar o celular em tomadas públicas?

Existem muitos boatos online, entenda os riscos reais.

Por Bela Lobato 2 dez 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem de um painel de aeroporto com tomadas públicas para carregamento de celulares. Vê-se três entradas USB e três tomadas, sendo que duas estão sendo usadas.
 (smolaw11/Getty Images)
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Em tomadas tradicionais, aquelas de pinos que você deve ter na parede de casa, não. Elas servem apenas para transmitir energia e não podem acessar seus dados. 

Já as entradas USB, além de transmitirem energia, também podem compartilhar dados com o telefone – é a mesma função que usamos quando conectamos um celular a um computador ou carro, por exemplo.

O problema é que estações de carregamento públicas frequentemente só têm entradas USB, que podem ser alteradas por hackers. Instalando uma pequena CPU dentro do quiosque de carregamento, por exemplo, é possível fazer com que a conexão, que era para ser só de carregamento, permita o compartilhamento de dados – sem pedir autorização, nem nada. 

Esse tipo de golpe é conhecido como juice jacking, e pode tanto roubar informações do seu dispositivo quanto instalar um vírus malicioso. Para evitá-lo, o melhor jeito é sair de casa com o seu próprio carregador de tomada ou uma bateria portátil. 

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Caso o uso da portinha USB suspeita seja indispensável, o indicado é usar um cabo tipo charge only, que – como o nome diz –, só carrega, não transfere dados. Há também adaptadores data blocker, que bloqueiam o compartilhamento de dados. Eles são chamados, em inglês, de camisinhas de USB

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Em último caso, se nenhuma dessas alternativas for possível, desligar o dispositivo durante o carregamento reduz drasticamente as chances de juice jacking, mas não impede totalmente.

Referência: artigo “Juice Jacking: Security Issues and Improvements in USB Technology”.

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TAGS:
carregador
celular
hacker
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